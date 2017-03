Marine Le Pen a été reçue par Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré vendredi Marine Le Pen au Kremlin. Il l'a assurée que la Russie n'avait aucune intention d'«interférer» dans l'élection présidentielle française.

Putin to Marine Le Pen: We don't interfere in other countries' elections https://t.co/WLLyzHXpuC pic.twitter.com/jgmqhxM26q via @XSovietNews