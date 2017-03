Macron, très attendu lors d’un débat TV historique

«C’est une première historique. Jamais un débat TV n’avait réuni en France cinq candidats un mois avant le premier tour. Il n’y a donc aucun point de comparaison.» Christian Delporte, politologue et historien, est notamment spécialiste des médias, de l’image et de la communication politique. Lundi 20 mars à 21 heures, en effet, TF1 et LCI vont mettre face à face François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Soit les cinq candidats qui bénéficient de plus de 10% d’intentions de vote selon les sondages.

Le principe de l’émission a suscité la controverse. Notamment parce qu’elle place plus de candidats «en dehors que dans le champ médiatique. C’est évidemment problématique que ce soient les sondages qui déterminent la présence à ce grand rendez-vous. Mais le but est-il de faire de la télévision ou de vivifier la vie politique? C’est évidemment de faire de la TV. Et les codes y sont autres. Peut-on répondre de manière complexe en une minute et demie? On sacrifie donc l’argumentaire aux effets et aux formules», met en garde le politologue.

D’autant qu’un Français sur deux est encore indécis et que l’abstention menace d’être record, selon les enquêtes d’opinion. Ce contexte fragile pourrait donc favoriser l’émotionnel. «C’est pour cela que les comparaisons ne fonctionnent pas. Lors des primaires de gauche et de droite, les candidats s’adressaient à leur camp. Là, ils doivent convaincre tout le monde. Et le traditionnel débat présidentiel d’entre-deux-tours, on sait qu’il n’a que peu d’influence. Car les électorats, trois à quatre jours avant le vote final, se sont déjà presque totalement cristallisés», souligne Christian Delporte. Ce débat est donc celui de tous les dangers, car il peut avoir une influence énorme dans cet environnement de perplexité et d’indétermination.

La séquence «Quel président voulez-vous être?» ouvrira le débat prochain. Clin d’œil appuyé au «Moi, président» de François Hollande en 2012. Les journalistes Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau interrogeront ensuite les cinq candidats sur trois déclinaisons de la France: quelle société (sécurité, immigration, écologie), quel modèle économique (travail, fiscalité et protection sociale) et quelle place dans le monde? Voilà pour le cadre formel. Mais ce débat pourrait-il changer la donne? «Pour Emmanuel Macron, c’est vraiment important. Un, il est le favori des sondages. Deux, son électorat est le plus hésitant. Trois, il est celui qui est le moins rompu à l’exercice. On pourrait assister à un «tout sauf Macron» de la part des autres candidats», anticipe Christian Delporte.

Le match Hamon-Mélenchon pour le leadership à gauche sera évidemment très suivi. Il n’y a guère que Marine Le Pen et François Fillon qui disposeraient d’électorats suffisamment consolidés pour qu’ils ne risquent pas l’érosion. «L’équation, c’est Mélenchon attaque Hamon pour l’hégémonie à gauche. Hamon tente de prendre des voix à Macron pour sauvegarder le PS. Et Macron doit aller titiller Fillon pour lui disputer les derniers centristes qui ne seraient pas encore partis», analyse Christian Delporte. (TDG)