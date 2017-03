Les internautes solidaires avec Londres sur Twitter

Un jour après les attaques qui ont fait quatre morts et 29 blessés devant l'entrée du Parlement et sur le pont de Westminster, les réseaux sociaux continuent de réagir et de témoigner de leur solidarité avec les victimes. En peu de temps, un symbole a émergé sur Twitter : le logo du métro londonien avec «We are not afraid» (nous n’avons pas peur) inscrit à la place du nom de la station.

Le message est clair: les Britanniques n'ont pas l'intention de se laisser intimider par les terroristes et entendent continuer de vivre normalement après cette attaque qui est la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis les attentats-suicides du 7 juillet 2005, revendiqués par Al-Qaïda et qui avaient fait 56 morts dans les transports en commun de la capitale.

All my thoughts with the victims, their families and people of London today. The emergency services also doing a great job as always. pic.twitter.com/AecrJfLgPK — Mike Pattinson (@MikePattinson) 22 mars 2017

"Nothing ever could break or harm, the charm of London town..."

- Noel Coward https://t.co/rvm0VJYqMy#WeStandTogether #WeAreNotAfraid pic.twitter.com/SeuACH43Ty — Stage Door Records (@stagedoorlondon) 23 mars 2017

Certains ont même écrit des poèmes:

Les panneaux d'information du métro ont également été réquisitionnés pour faire passer un message aux terroristes: «C'est Londres, et quoi que vous fassiez, nous continuerons de boire du thé et de vivre joyeusement»:

En référence aux précédents attentats en France ou encore à Bruxelles, de nombreux messages avec la mention «#JeSuisLondres» ont également vu le jour sur Twitter. Un autre hastag a également été créé: «#PrayForLondon»:

