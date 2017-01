Les demandes d'asile ont baissé des deux tiers en 2016

L'Allemagne a accueilli 280'000 nouveaux demandeurs d'asile en 2016, a annoncé mercredi le ministre allemand de l'Intérieur. C'est un recul des deux tiers par rapport au chiffre record de 890'000 en 2015.

De janvier à décembre 2016, les demandes émanant de personnes en provenance de Syrie constituaient à elles seules 36 % des requêtes. Les pays les plus représentés sont ensuite l'Afghanistan (17%) et l'Irak (13%).

«C'est la preuve que les mesures prises par le gouvernement allemand et l'Union Européenne ont fonctionné...ces flux migratoires peuvent être régulés et contrôlés», a estimé le ministre Thomas de Maizière.

L'Office fédéral pour les migrations et les réfugiés (BAMF), chargé d'étudier les demandes d'asile, traite actuellement 745'545 demandes. La plupart ont été déposées par des migrants arrivés lors de la grande vague de 2015.

Fermeture de la route des Balkans

Ce flux a soumis l'administration, notoirement en sous-effectifs selon la presse, à une forte pression. Il a aussi retourné une partie de l'opinion contre la chancelière Angela Merkel qui avait ouvert les portes du pays aux réfugiés en septembre 2015.

Le parti bavarois CSU, l'allié conservateur de Mme Merkel, exige que le gouvernement s'en tienne à un quota annuel de 200'000 demandeurs d'asile, ce que la chancelière a toujours refusé.

La fermeture de la «route des Balkans» et la signature d'un accord controversé entre l'UE et la Turquie en mars, dont Angela Merkel a été la cheville ouvrière, ont conduit à la baisse des arrivées de migrants en provenance du Moyen-Orient et d'Afghanistan.

Allemagne en tête

Sur le plan intérieur, le gouvernement de coalition de Mme Merkel a pris également plusieurs mesures. Il a par exemple reconnu pays des Balkans comme sûrs, ce qui a facilité les reconduites à la frontière. Berlin envisage d'appliquer la même classification aux pays du Maghreb.

A l'échelle européenne, derrière l'Allemagne, l'Italie, la France puis la Grèce sont les pays où le plus de demandes d'asile ont été déposées au troisième trimestre de l'années 2016, selon l'organisme Eurostat. (ats/nxp)