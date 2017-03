Le triomphe de la CDU dans la Sarre redonne espoir à Angela Merkel

Allemagne Angela Merkel va retrouver le sourire. Alors qu’on la disait fatiguée et menacée par la popularité de Martin Schulz, le candidat social-démocrate (SPD), le premier test électoral de l’année a été un triomphe à six mois du scrutin fédéral. Sur la défensive depuis janvier, la chancelière va donc pouvoir reprendre la main dans la campagne.

Le parti chrétien-démocrate (CDU) a réussi à conserver dimanche la présidence de la Sarre grâce à une victoire claire et nette de la ministre présidente sortante, Annegret Kramp-Karrenbauer (photo). Alors que les sondages annonçaient une possible alternance politique dans la plus petite région d’Allemagne ( 800 000 habitants), la droite conservatrice caracole en tête avec plus de 40% des voix et gagne près de cinq points.

Une véritable surprise

«Le SPD a surestimé la vague de sympathie pour Martin Schulz», s’est félicité Horst Seehofer, le patron des conservateurs bavarois (CSU). La Sarre constitue en effet un premier revers pour le nouveau président du SPD qui espérait contribuer à une victoire grâce à sa popularité. «L’effet Schulz» a montré ses limites quelques semaines seulement après l’arrivée du nouveau président du SPD. «Cela ne veut pas dire que nous ne remporterons pas notre objectif de l’alternance en septembre», a rétorqué Martin Schulz.

En tous les cas, les électeurs sarrois n’ont pas souhaité d’alternance dans leur région. La perspective d’une alliance entre le SPD, qui piétine à 30%, et la gauche protestataire (Die Linke) a été jugée peu attractive. «Certains sociaux-démocrates ne voulant pas d’un virage à gauche ont choisi de voter tactiquement pour les conservateurs. Ils préfèrent largement une alliance avec la CDU. Si l’on projette sur le plan national, on peut dire que Merkel est loin d’avoir perdu la bataille», analyse Gero Neugebauer, politologue à l’Université libre de Berlin.

Alors qu’ils ont perdu six présidences de région depuis 2010, la victoire de la Sarre apporte une bouffée d’air aux conservateurs. Leur stratégie contre les sociaux-démocrates, celle de dénoncer un «front de gauche», devrait donc se confirmer: «Le SPD de Martin Schulz est prêt à se jeter dans les bras des communistes pour gagner les élections», a attaqué Volker Kauder, le président du groupe parlementaire de la CDU.

Une stratégie qui pourrait payer: plus de trois quarts des Allemands ne souhaitent pas une telle coalition entre les deux gauches allemandes au niveau fédéral, selon un sondage de la télévision publique allemande ARD. «La majorité des Allemands préfère une grande coalition», confirme le politologue Gero Neugebauer.

(TDG)