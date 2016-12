Le pape appelle à lutter contre le chômage des jeunes

Pour sa dernière homélie de l'année, le pape François a appelé samedi à lutter contre le chômage des jeunes. Selon lui, le désoeuvrement oblige ces derniers à émigrer et à mendier des occupations qui ne leur permettent pas de se projeter vers l'avenir.

«Nous les avons marginalisés de la vie publique», a-t-il déploré lors d'une cérémonie d'action de grâce pour la nouvelle année, célébrée dans la basilique Saint-Pierre. Pour y remédier, il faut «parier sur une vraie inclusion: celle qui donne le travail digne, libre, créatif, participatif et solidaire» et stimuler les jeunes pour qu'ils puissent «rêver et lutter pour leur rêve».

Il a en outre invité les fidèles à rompre «la chaîne du privilège qui produit toujours l'exclusion». «Nous savons que nous sommes tentés de vivre dans cette logique du privilège qui nous sépare en séparant, qui nous enferme en enfermant la vie de tant de nos frères», a ajouté le pape. Le pontife argentin doit dire une messe dimanche pour la 50e Journée mondiale de la paix. (ats/nxp)