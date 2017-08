Le PS vendra-t-il Solférino pour payer sa déroute?

Solférino… Ce nom attire l’oreille des Suisses. C’est sur ce champ de bataille dévasté en Lombardie que notre compatriote Henri Dunant a eu l’idée en 1859 de fonder la Croix-Rouge. A Paris, Solférino est associé au siège du Parti socialiste. Et c’est plutôt Waterloo qu’il évoque aujourd’hui. Après sa série de désastres électoraux, le PS français a vu ses subventions s’effondrer de 25 à 7 millions par an. L’Etat finance, en effet, les partis politiques en fonction de leurs résultats aux élections. Or, les socialistes sont passés de 295 députés à… 31 lors des dernières législatives.

Dès lors, la vente du siège, sis 10, rue de Solférino – à un jet de petits-fours du Musée d’Orsay – est régulièrement envisagée pour combler l’énorme trou financier. La tentation est d’autant plus vive que, selon une expertise commandée par les instances dirigeantes du PS, cet hôtel particulier vaut une quarantaine de millions d’euros.

Le Canard enchaîné d’hier annonce que la mise en vente sera lancée entre le 23 et le 26 août prochain. Le PS a démenti cette information. Mais sans guère de conviction. Selon le député Olivier Faure, la décision de vendre sera prise en septembre.

En se dessaisissant de Solférino – acquis alors que François Mitterrand dirigeait le parti – les socialistes tourneront la page d’un passé désormais révolu. Le motif économique n’est donc pas le seul à prendre en compte.

Le PS tente de se refonder, mais comment et sur quelle ligne politique? Les socialistes sont bien loin d’être en capacité de répondre. Pour l’instant, ils sont éparpillés façon puzzle. Une partie a rejoint les «Marcheurs» du nouveau président Emmanuel Macron, tels les ministres Gérard Collomb et Yves Le Drian ou l’ancien chef du gouvernement Manuel Valls qui siège comme député dans le groupe macronien. La plupart ont choisi l’opposition «constructive», et d’autres l’opposition résolue.

Plusieurs dirigeants du PS ont lancé leur propre mouvement, tels la maire de Paris Anne Hidalgo, Najat Vallaud-Belkacem qui vise le poste de premier secrétaire du futur PS (qui ne s’appellera sans doute plus «socialiste») et Benoît Hamon, le candidat à la présidentielle qui n’y a obtenu que 6,35% des suffrages. Avec son Mouvement du 1er Juillet, Hamon a tout de même réuni le mois dernier 11 000 personnes à Paris. Sa position reste ambiguë; il a annoncé sa démission du Parti socialiste, alors que son bras droit Régis Juanico a intégré la direction collégiale du PS; celle-ci gère les affaires courantes jusqu’au prochain congrès au printemps 2018.

En agissant à la fois à l’extérieur du parti et à l’intérieur, ces figures socialistes cherchent à peser sur les Assises de la gauche démocratiques qui devraient se tenir en octobre prochain. Une nouvelle formation pourrait alors émerger, entre La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et la nébuleuse des «Marcheurs».

