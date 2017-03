La justice se penche sur la détention de Breivik

Anders Behring Breivik est-il traité de façon inhumaine en prison? La justice norvégienne se prononce de nouveau ce mercredi sur les conditions de détention du tueur d'extrême droite qui avait obtenu l'an dernier la condamnation de l'État norvégien pour «traitement inhumain».

Dans une décision qui avait stupéfié survivants et proches des 77 victimes tuées par Breivik en 2011, un tribunal de première instance avait conclu en avril dernier que la Norvège violait les droits de l'Homme.

Trois cellules richement équipées

La juge avait en particulier pointé l'isolement prolongé de l'extrémiste, maintenu à l'écart des autres détenus depuis son arrestation, ce qui selon son avocat nuit à sa santé mentale.

L'État avait fait appel. En janvier, lors du nouveau procès délocalisé dans les murs de la prison de Skien (sud) où Breivik est incarcéré, ses représentants avaient justifié ce régime carcéral très strict par la dangerosité du tueur et fait valoir les mesures adoptées pour compenser son isolement, notamment ses conditions de détention «douillettes» avec trois cellules richement équipées et ses multiples interactions avec les surveillants et un visiteur de prison.

Bombe et massacre

Le 22 juillet 2011, déguisé en policier, il avait traqué pendant plus d'une heure les participants à un camp d'été de la Jeunesse travailliste, piégés sur l'île d'Utøya, et abattu 69 d'entre eux, pour la plupart des adolescents. Un peu plus tôt, il avait tué huit autres personnes en faisant exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo.

Mercredi, la Cour d'appel d'Oslo devra dire si ses conditions de détention sont contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui bannit tout traitement «inhumain» ou «dégradant» comme l'avait estimé la juge en première instance.

Droit à la vie privée

Les trois magistrats devront aussi se prononcer sur un autre point, soulevé celui-ci par Breivik, qui estime que la Norvège viole aussi l'article 8 de la Convention garantissant le droit à la vie privée, en exerçant un contrôle étroit de sa correspondance avec l'extérieur.

L'État avait obtenu gain de cause en première instance, faisant valoir que Breivik restait un homme dangereux qui cherche toujours à propager son idéologie et à tisser un réseau d'extrême droite. Le jugement est attendu par écrit à 12H00 (11H00 GMT). (AFP/nxp)