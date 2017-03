La désindustrialisation pèse dans les urnes et à Florange

«Il faudrait mettre les moyens, mais les hauts fourneaux de Hayange pourraient redémarrer. C’est n’est qu’une histoire de volonté politique, car il y a un rebond de la demande d’acier en Europe. C’est cyclique!» Lionel Burriello (39 ans), délégué CGT, fils d’immigrés italiens et portugais, prends le mors aux dents quand il parle du combat pour la survie du site industriel mis à l’arrêt par le groupe ArcelorMittal fin 2012. Lorsqu’on débarque dans la vallée de la Fensch, appelée aussi vallée des anges (rapport au nom des communes: Algrange, Florange, Hayange, Knutange, Serémange-Erzange et Uckange), nos interlocuteurs ont vite fait de mettre les points sur les i. Ces derniers gueusards de Lorraine qui ont acheminé les ultimes coulées de fonte – «un 24 avril» – ne sont pas situés à Florange mais à Hayange.

Des malentendus, il y a en a plusieurs dans cette région symbole de la désindustrialisation française. La réalité, elle, est tangible: les cheminées des hauts-fourneaux dorment d’un silence sans doute définitif. «On ne les rallumera pas», sourit tristement Serge Jurczak (65 ans). Le maire communiste de Seremange-Erzange a des ascendances polonaises et une douce mélancolie sous sa moustache en fer de cheval qui rappellent que Lavilliers a chanté Fensch Vallée (Les Barbares en 1976). «La vallée d’la Fensch ma chérie, C’est l’Colorado en plus petit. Y’a moins de chevaux et de condors. Mais ça fait quand même autant de morts. Ici la cadence c’est vraiment trop. Ici y’a pas d’place pour les manchots.»

L’exemple allemand…

La productivité. C’est justement de ça dont témoignent Lionel Burriello et Serge Jurczak: tordre le cou au mensonge. «Dans les années ‘70, il fallait 10 sidérurgistes pour faire une tonne d’acier. On était à 2,5 sidérurgistes avant la fermeture. Mieux que les Allemands. Par contre, eux, sont plus performants sur le plan commercial», raconte Serge Jurczak qui évoque aussi la volonté politique. «Dans la Sarre aussi il fallait fermer les hauts-fourneaux dans les années ‘90. Mais le ministre président du Land s’appelait Oskar Lafontaine (ndlr: ténor de la gauche allemande), il s’y est opposé et cela a permis le redémarrage d’une activité florissante», s’émerveille l’ex-sidérurgiste.

En effet, gouvernement régional et investisseurs locaux ont pris des participations croisées dans les entreprises en danger. Le géant indien de l’acier ArcelorMittal, aussi présent de l’autre côté de la frontière, est réduit au rôle de minoritaire et ne dicte pas sa loi. En France, l’intervention du gouvernement socialiste fut de transférer l’emploi vers un centre de recherche tout en autorisant l’arrêt du haut-fourneau. Un symbole aussi fort que la déception pour les sidérurgistes qui le racontent. Sans compter les emplois des sous-traitants tout de même perdus dans la région. Ils sont estimés à quelque 1800.

62 trimestres dans le rouge

Et la Lorraine n’est pas un cas particulier. En 25 ans, la France a perdu 1,5 million d’emplois industriels. Evidemment les modes de production et l’externalisation de nombreux emplois de service (du nettoyage à la recherche) ont amaigri les sites de production, mais il n’y a pas que ces transferts. Il y a surtout des cessations d’activité. Ainsi la France, qui dénombrait 5,6 millions de salariés de l’industrie en 1970 (sur une population active de 21,5 millions), ne compte aujourd’hui plus que 3,1 millions de salariés de l’industrie (sur une population active de 26,3 millions). Les chiffres sont éloquents, selon l’Insee, l’industrie pesait 22,3% du PIB en 1970. Moins d’un demi-siècle plus tard (chiffres 2015), elle pointe à 12,6% du PIB français. Presque la moitié. Depuis 15 ans, c’est pas moins de 62 trimestres consécutifs dans le rouge.

Laguiller frontiste…

Reste que dans la vallée de la Fensch, l’acier n’est pas totalement mort. De nombreuses entreprises travaillent encore la «filière à froid» dont les compétences techniques sont reconnues. «Avec un chômage à 10,3%, ce n’est pas catastrophique par rapport à la moyenne nationale. Mais il ne faut pas se la raconter, nous soufflons grâce aux frontaliers qui travaillent au Luxembourg», glisse Lionel Burriolo. Confirmation de Carlos qui tient un snack à Hayange: les gens ne font pas que travailler, ils font aussi la fête dans le Grand-Duché! Ce petit-fils de mineur espagnol espère partir ouvrir une affaire en Espagne. Il sourit quand on lui parle de réimmigration économique.

Rien à voir avec Fabian Engelmann, le jeune maire FN de Hayange, tient un discours d’un opportunisme accablant. «Je garde du respect pour Arlette Laguiller pour qui j’ai milité pendant des années, mais personnellement, j’ai compris que cela ne servait à rien de rester avec ces 3% d’utopistes», lâche-t-il sans sourciller. Ici aussi le vote FN a fortement progressé parmi les ouvriers. «Attention, les gens ne sont pas racistes ici. Ils en ont juste ras-le-bol!» avait anticipé le jeune cégétiste mélenchoniste, lui. «Les gens en ont tellement marre des politiques que le FN pourrait présenter une chèvre», avait prévenu l’ancien communiste de la CGT. C’est fou jusqu’où peut se glisser le réflexe de classe!

«La mondialisation ne fonctionne pas pour tous»

Peut-on comparer la «vallée des anges» à la Rust Belt américaine qui a contribué à l’élection de Trump?

Oui, on est dans un temps très particulier. Celui d’un modèle économique qui induit une vision internationale du travail. On observe une hyperconcentration des activités les mieux intégrées à l’économie dans les grandes métropoles. Et inversement, un processus de désindustrialisation. En France, cela concerne le Nord et l’Est, comme aux Etats-Unis la Rust Belt. Cela déborde la question de la désindustrialisation. Nous vivons le temps de la sortie de la classe moyenne. Hier, l’économie intégrait le plus grand nombre. La classe moyenne représentait deux Français sur trois. Aujourd’hui, elle ne trouve plus sa place dans le modèle économique.

La classe moyenne est menacée de désagrégation?

Les gens qui constituaient le socle de la classe moyenne hier sont en train d’en sortir. Ça a commencé par les ouvriers, cela continue avec les employés et on passe aux professions intermédiaires. Au fur et à mesure de cette sortie de la classe moyenne, les gens se désaffilient: socialement, politiquement et culturellement.

Donc la mondialisation fonctionne, mais pas pour tout le monde…

Oui, on voit que le marché crée les conditions de la présence des gens dont on a besoin. Dans les grandes métropoles, les populations ont changé. La sociologie y est très clivée: il y a les «insiders» et à la marge des catégories populaires immigrées. C’est le binôme gagnant de la mondialisation. Et sur les autres territoires, on retrouve ce qui était hier le socle de la classe moyenne: des ouvriers, des employés. Cette nouvelle sociologie populaire n’est plus affiliée à la dynamique politique du moment.

D’où l’habileté de Marine Le Pen de s’adresser à cette France des oubliés?

Elle ne l’a même pas décidé. Depuis les années 80, le FN s’adapte à son électorat. Les gens choisissent le FN, pas l’inverse. Dans les années 80, le FN est un parti libéral, reaganien, anti-étatiste, très à droite, dans la tradition de l’extrême droite classique. A la fin des années 80, la classe ouvrière choisit Jean-Marie Le Pen. C’est dans ce sens-là que ça se passe. Jean-Marie Le Pen ne s’est pas réveillé un matin ouvriériste. Il s’est adapté à son électorat. La désindustrialisation, c’est l’adaptation de l’économie aux conditions de la mondialisation. A partir du moment où ce sont les ouvriers indiens ou chinois qui vont produire, les ouvriers français vont choisir le parti le plus antisystème. Ils vont choisir dans l’offre politique le parti qui leur semble le plus éloigné d’un modèle économique qui ne leur convient pas. X.A.

