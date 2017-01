Le départ d'Ivan Rogers, un coup dur pour Londres

Les critiques d'Ivan Rogers sur les «raisonnements confus» du gouvernement britannique sur le Brexit jettent un éclairage cru sur les difficultés de l'exécutif à trois mois du déclenchement de la procédure de divorce.

La trêve de Noël aura été de courte durée pour la Première ministre conservatrice Theresa May qui doit gérer le départ d'Ivan Rogers, un fin connaisseur des dossiers européens. Il aurait dû jouer un rôle de premier plan dans les futures négociations très complexes sur le Brexit.

