L’extrémiste Anders Breivik n’en finit plus de hanter la Norvège

Du café froid et des plats réchauffés. C’est un traitement «pire que la torture», estime Anders Breivik, le tueur extrémiste norvégien. La cour d’appel d’Oslo examine depuis mardi si les conditions de détention du terroriste violent en effet la Convention européenne des droits de l’homme.

Un jugement rendu en avril estimait le régime carcéral de Breivik contraire à l’article 3 de la Convention, qui interdit les «traitements inhumains et dégradants». Outre la nourriture, Breivik se plaignait de son isolement sécuritaire prolongé et son interdiction de correspondre avec l’extérieur. Il aurait également été menotté plus de 3000 fois depuis son incarcération et victime de «fouilles humiliantes». En première instance, la magistrate Helen Andenaes Sekulic avait constaté qu’«un seuil de gravité avait été dépassé».

Une décision bouleversante pour les proches des victimes. La mère d’une d’entre elles, Lisbeth Royneland, espère l’annulation du jugement. «Le pire serait de changer la loi pour lui, ce serait lui reconnaître un statut spécial».

L’état mental du détenu sera notamment examiné durant cet appel. L’avocat de Breivik, Oystein Storrvik, estime que «l’Etat n’a pas mis en place de mesures pour remédier aux dommages dus à l’isolement prolongé». Point de vue appuyé par Breivik, qui juge inquiétante sa récente passion pour la téléréalité. Selon le procureur général, «il n’y a pas de preuve de troubles physiques ou mentaux dus à ses conditions de détention».

Les parents des victimes sont «préparés au pire» pour ce nouveau procès. En plus du confort «indécent» dont dispose pour certains l’extrémiste –31 m2 de cellule, deux télévisions, une console de jeux, des appareils de musculation –, ce dernier n’affiche jamais de remords. Il transforme ses apparitions publiques en tribune politique et multiplie les saluts nazis, comme à l'ouverture de son procès mardi.

Le 22 juillet 2011, Breivik avait tué 77 personnes, dont 69 jeunes sur l’île d’Utoya, en Norvège. Déguisé en policier, il avait ouvert le feu dans un camp de la Jeunesse travailliste. La plupart de ses victimes étaient des adolescents. (TDG)