L’enfer afghan de Belgrade dans l'objectif de Zalmaï

La violence qui accompagne les flux migratoires n’épargne personne. Aujourd’hui, des milliers de jeunes sont sacrifiés sur le territoire européen. Depuis quinze ans, le photographe Zalmaï, qui collabore avec Human Rights Watch, documente les questions de migration, en natif de Kaboul qui se souvient d’être arrivé en Suisse en 1980. Sans perdre sa capacité d’indignation, ce reporter relayé par les publications les plus prestigieuses s’est aussi attelé à la crise des réfugiés en Europe.

Notre dossier sur les réfugiés en Europe Après la Grèce, la Macédoine, la Croatie, la Hongrie et la France, il revient de Serbie, où il a rencontré les migrants qui végètent dans des conditions très précaires, aux abords de la gare centrale de Belgrade. Encore choqué par le nombre de jeunes en détresse observés, le photographe commente sa dernière mission.

«Il faut humaniser cette situation de toute urgence pour ne pas laisser l’extrême droite occuper seule ce terrain»

«J’ai couvert les routes des Balkans jusqu’à Calais. Je m’intéresse à l’Europe, car l’événement qui est en train de s’y produire est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut humaniser cette situation de toute urgence pour ne pas laisser l’extrême droite occuper seule ce terrain.»

Le trafic humain

A Belgrade, il a rencontré des migrants bloqués depuis des mois par la fermeture des frontières croate et hongroise, dont un grand nombre d’adolescents et d’enfants. «Légalement, ils en laissent passer une dizaine par jour, alors qu’il y en aurait 7000 en Serbie, pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne, ce qui arrange tout le monde quand il s’agit de les repousser. Mais cela favorise le trafic humain et ces gens sont fréquemment kidnappés, frappés, volés et violés par les représentants des autorités qui gardent les frontières ou par des passeurs qui prétendent les aider.»

Dans la zone de la gare centrale de la capitale serbe, Zalmaï a découvert des campements sauvages, installés dans des hangars désaffectés. Le photographe savait qu’il y trouverait des Afghans, mais ne pensait pas qu’ils seraient majoritaires, ce qui lui a facilité le contact. «Les défaites que subit l’Etat islamique en ce moment sur son territoire le rendent désormais plus actif dans d’autres régions du monde, comme la zone limitrophe entre le Pakistan et l’Afghanistan, où ils terrorisent les habitants. Le nombre de ceux qui prennent la fuite augmente de jour en jour, auxquels viennent s’ajouter des membres de l’armée régulière que le gouvernement afghan n’arrive plus à ravitailler. J’ai rencontré des jeunes hommes qui m’ont dit qu’ils voulaient bien mourir pour leur pays, mais pas de faim!»

«Ils brûlent tout ce qu’ils trouvent, parfois même leurs habits.»

Ces dernières semaines, le froid intense n’a pas épargné Belgrade. Dans ces entrepôts abandonnés, la survie passe par la chaleur d’un feu, confectionné grâce à des traverses de chemin de fer enduites d’un produit qui rend les fumées toxiques. «Ils brûlent tout ce qu’ils trouvent, parfois même leurs habits.» Malgré ces foyers de fortune allumés sur un sol gelé et noir de crasse, la toux est généralisée. Parmi ces oubliés de la Providence, les enfants se regroupent, s’inscrivant dans une solidarité plus large, notamment pour constituer des repas sommaires avec les deniers de chacun. «Quand je suis arrivé, j’ai découvert des gamins qui avaient été mordus par des chiens de la police hongroise. Ils dormaient là depuis quatre jours. Leurs blessures s’étaient infectées, je les ai amenés à l’hôpital. Le médecin qui m’a accueilli m’a dit que j’avais bien fait: ils n’étaient pas loin de l’amputation…»

Le photographe, qui n’a pas résisté à l’achat de médicaments, relativise pourtant l’horreur. «Les migrants me disent qu’en Serbie, ça va encore. Les gens sont surtout indifférents. Ailleurs, comme en Bulgarie ou en Hongrie, la violence est constante.» (TDG)