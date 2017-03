Fillon emprunte à sa fille pour payer ses impôts

La dernière déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), obligatoire pour tous les candidats a été publiée mercredi soir. Elle mentionne des «prêts familiaux» de 30 000 euros pour payer des «dettes fiscales», évoque la presse française. Selon l'entourage du candidat, il s'agit d'un prêt de sa fille Marie.

Le candidat des Républicains prévoit de le rembourser en plusieurs fois d'ici la fin de l'année en cours, a précisé l'entourage de François Fillon.

Un prêt «oublié» en décembre

Plusieurs journaux français n'ont pas manqué de relever que la précédente déclaration de patrimoine, qui avait été déposée le 16 décembre, faisait le silence sur ce prêt. Or, selon François Fillon, ce prêt a été consenti en deux tranches le 8 et 9 septembre et il aurait dû être mentionné dans la déclaration de décembre. Ce qui n'a pas été le cas.

François Fillon a déjà reconnu qu'il avait oublié d'évoquer un prêt de 50'000 euros, contracté en 2013 auprès de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière. Un prêt qui a depuis été remboursé.

Autre modification, la valeur de la société 2F Conseil du candidat des Républicains a été sensiblement revue à la hausse. Estimée à 11'518 euros en décembre , elle vaudrait désormais 97'888 euros... (nxp)