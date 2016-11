Fillon contre Juppé, quelles armes? Quels atouts?

«44–28». Ces deux chiffres sont dans tous les esprits. Et évidemment dans ceux d’Alain Juppé (71 ans) et de François Fillon (62 ans). Le débat d’entre-deux tours s’annonce passionnant. Et si François Fillon, avec son score de premier tour (44%), part favori, Alain Juppé, brusquement réveillé dimanche soir par un décevant 28%, peut encore renverser la situation. Quels sont les atouts des deux rivaux à quelques heures de ce grand débat crucial.

Les quatre atouts d’Alain Juppé

La modernité:Paradoxalement, le candidat le plus âgé des deux porte un projet de société plus ouvert. Les positions ambiguës de François Fillon sur le rôle de la femme ou l’interruption de grossesse, frottées à l’ultracatholicisme de la Manif pour tous, offrent un angle d’attaque idéal pour Alain Juppé. Féministes et communauté gays vont-ils soutenir Juppé contre l’épouvantail Fillon qui vota en 1982 contre la dépénalisation de l’homosexualité? Mais la modernité, est-ce ce qu’attendent les électeurs de droite et du centre? (Lire encore ouverture)

Le réalisme: Le programme économique d’Alain Juppé est aussi à droite que celui de François Fillon. L’appliquer constituerait aussi un pas important vers la compétitivité. Mais ses mesures sont plus nuancées et prennent davantage compte de la réalité sociale et de la précarité dans laquelle vivent certains Français. Il juge les propositions de son rival irréalistes et se présente comme le meilleur barrage contre la rue et le Front national. Son expérience, et ses succès dans une grande ville comme Bordeaux, est un atout. S’ils ont tous les deux été premier ministre, Alain Juppé a été davantage dans le terrain.

L’ouverture: Alain Juppé cible au-delà de sa famille politique. Il est clairement celui qui peut ramener à lui les électeurs centristes, voire les socialistes déçus du Hollandisme. Son objectif sera évident: mobiliser ces électeurs pour qu’ils se déplacent contre Fillon, comme ils l’ont fait pour éliminer Nicolas Sarkozy dimanche dernier.

L’attaque: Désormais en position de challenger, Alain Juppé va pouvoir lâcher ses coups. De plus, il joue sa dernière carte. Car la lettre des 225 parlementaires qui regrettent «l’absence de hauteur du débat» de la part du maire de Bordeaux démontrent que l’appareil du parti s’est rallié à François Fillon. Ce soutien des parlementaires, comme celui de Nicolas Sarkozy, va le doper et sans doute lui attirer des sympathies. Pour rétorquer en paraphrasant Nicolas Sarkozy: «Non il ne faut pas avoir honte de poser des questions!»

Les 4 atouts de François Fillon

Son image: Probité. Honnêteté. Aucune casserole. Casier judiciaire vierge (contrairement à Alain Juppé, condamné en 2004 pour l’affaire des emplois fictifs du RPR). Bref, vous pouvez chercher rien ne vient tacher un CV irréprochable. Et si quelqu’un dit «terne», cela en devient presque un compliment après les quinquennats de Hollande et de Sarkozy. S’il n’est devenu présidentiable que depuis une semaine, il ne faut pas oublier que François Fillon a toujours joui d’une énorme cote de sympathie auprès des Français. Même au pire du «Sarkozy bashing», son ex-premier ministre n’était jamais éclaboussé.

La dynamique: Son 44,1% au premier tour et les nombreux ralliements (dont celui de Nicolas Sarkozy et ses 20,7%) placent François Fillon dans une position idéale. La dynamique et l’arithmétique sont de son côté. Il a créé la surprise et il est, aux yeux de beaucoup, comme un homme neuf après sa traversée du désert depuis 2012. Il est apparu surtout comme le visage digne et honnête d’une droite conservatrice sur le plan des valeurs et libérale sur l’économie. Une synthèse de Nicolas Sarkozy et d’Alain Juppé en somme.

Le choc: Effectivement, le programme de François Fillon ressemble à celui d’Alain Juppé (abandon des 35 heures, hausse de la TVA et de l’âge de la retraite, suppression de l’ISF), mais en plus brutal. Justement, certains estiment que la France n’a que trop tardé et qu’il faut lui appliquer une violente potion plutôt qu’une camomille. Evidemment, les deux descriptions sont caricaturales. Mais pour beaucoup, c’est bien un choc de compétitivité plutôt qu’une convalescence par étapes que la France doit s’imposer.

Islam: «Au secours, Jésus revient!» titre Libération. Et son éditorialiste Laurent Joffrin de se demander «Le pape combien de circonscriptions?» C’est dire si cette primaire de la droite marque le retour du religieux dans la politique française. Evidemment, la menace terroriste et la peur de la montée du salafisme ont motivé les troupes du catholicisme français. Et dans cette croisade qui ne dit pas son nom, le champion, c’est François Fillon qui dénonce le «totalitarisme islamique». (TDG)