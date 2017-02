En France, la gauche perdue

La gauche peut-elle se sauver d’un désastre en mai prochain? C’est peu probable étant donné le pedigree des acteurs principaux de ce feuilleton mal emmanché. A 57 jours du premier tour de la présidentielle 2017, tout indique que ni Benoît Hamon ni Jean-Luc Mélenchon ne sont en mesure de se qualifier. Pourtant, avec la confirmation des ennuis judiciaires de François Fillon, l’élection est une fois de plus relancée.

Néanmoins, tout indique qu’il est illusoire de croire que le candidat officiellement investi par le PS, Benoît Hamon, et celui auto-intronisé par la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, parviendront à se mettre d’accord. Car ils disent tous deux la même chose et aux mêmes électeurs. C’est embarrassant!

En politique, pour s’allier, il faut s’additionner. Or, Mélenchon d’abord, et depuis peu Hamon, prospèrent sur le désaveu du socialisme de gouvernement. En effet, Benoît Hamon a gagné la primaire du PS avec le discours d’un insoumis. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne devrait pas laisser le candidat du PS lui voler sa posture, sa radicalité et ses électeurs. D’ailleurs, alors que les courbes de sondages vont à nouveau se croiser, il revendiquera avec une véhémence renouvelée le leadership à gauche.

Mais ce ne sont que vaines disputes… Car la gauche ne gagne que lorsqu’elle sait parler aux électeurs du centre. Cet électorat-là est déjà parti chez Emmanuel Macron. L’ex-ministre l’a encore démontré hier en présentant son programme économique réformiste, il est l’héritier de François Hollande. Il est le porteur d’une gauche de responsabilité et d’une droite de régulation, que les orphelins de Fillon risquent de plébisciter. Mais, plus que sentir le contexte présent, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon continuent à vomir le «social-libéralisme» en se disputant les 10 à 12% de la radicalité révolutionnaire gauchisante. Emmanuel Macron n’a de loin pas gagné. Mais Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ont déjà perdu.

