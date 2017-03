«Dites-leur bien qu’on sera paysans jusqu’à la mort…»

Au Salon de l’agriculture de Paris, en cette année présidentielle, il y a eu les candidats à la course à l’Elysée, évidemment, et Dominique Pipet. A la tête d’une cinquantaine d’agriculteurs, cet éleveur est venu dans la capitale rappeler la vague de suicides qui touche la profession. C’était le 3 mars dernier et les images de ce sosie de José Bovet brandissant avec colère sa fourche en bois devant les stands du Ministère de l’agriculture donnent l’ampleur du malaise paysan. «Nous, on ne meurt pas pour faire la guerre, mais pour nourrir les gens!» nous répète Dominique Pipet dans sa cuisine, quelques jours plus tard.

Bienvenue dans la Vienne. Nous sommes à Charroux, dans la campagne, à 50 km au sud de Poitiers. Et ici le désespoir est dans le pré. Dominique Pipet avance le chiffre de 732 suicides reconnus en 2016. Trois fois plus que pour l’année précédente. «C’est un génocide, et j’utilise ce mot à dessein. Si je regarde dans le dictionnaire, ça signifie élimination intentionnelle d’un groupe social. Mais moi, ça va, j’ai le sens de l’humour. Ça me sauve», raconte cette force de la nature qui nous sert un pineau des Charentes bien frais. Ses yeux s’embuent en parlant de sa fille qu’il n’a pas vue depuis cinq ans. Les séparations et la solitude sont le lot de beaucoup d’agriculteurs.

La Mutualité sociale agricole (MSA), l’organisme qui gère la protection sociale de ces indépendants que sont les agriculteurs, nuance non pas le chiffre total mais les causes des suicides. Les cas sont tous différents les uns des autres, explique-t-elle. Ce qui est sûr en revanche, c’est que le numéro d’aide – Agri’écoutes – a reçu 1700 appels en 2016: effectivement trois fois plus qu’en 2015! La MSA souligne encore que 30% des agriculteurs ont déclaré des revenus professionnels inférieurs à 354 euros par mois. Ils étaient 18% dans cette situation l’année précédente.

«Je les vois, les potes qui partent à la dérive. Chaque fois que j’entends parler d’un suicide, j’ai l’impression de n’avoir pas fait assez!» souffle Dominique Pipet. Et de dénoncer la multiplication des normes, la hausse des charges, les manquements de la politique agricole européenne (PAC) ou sa gestion par le Ministère de l’agriculture.

Le poids de l’industrie

Après un détour par la stabulation de Dominique Pipet, qui tient à nous montrer ses 200 bêtes de race limousine, on est attendu au bistrot du bourg. Ouvert pour la circonstance! D’autres agriculteurs veulent raconter le dysfonctionnement d’un système chancelant. Première puissance agricole européenne, la France touche certes 50 milliards d’euros d’aide pour 2014-2020. Mais d’une part c’est l’agence des paiements de l’Etat qui distribue les subventions, et d’autre part la politique agricole française est en grande partie cogérée par le syndicat majoritaire FNSA, qui a clairement fait le choix de l’agro-industrie.

Ainsi Xavier Beulin, le patron du syndicat décédé d’une crise cardiaque le mois dernier, siégeait au conseil d’administration d’importantes sociétés comme Lesieur. L’agroalimentaire est en France le premier secteur industriel (avec 16,6% de part de valeur ajoutée industrielle). Il pèse quelque chose comme 160 milliards d’euros.

Et sur le terrain? Guillaume Poinot, par exemple, fait de l’élevage caprin: «L’agroalimentaire, c’est les prix bas et les exigences des organismes intermédiaires. Ces dernières années, je ne dégage pas de revenu!» Jean-Claude Mercier a, lui, changé de production en 2015. «Le prix des céréales pour le bétail est passé de 120 à 350 euros la tonne. C’était la merde totale. Je me couchais avec des problèmes, je me réveillais avec des factures à payer. A la maison, c’était invivable. J’ai divorcé. J’ai tout liquidé, je suis parti en bio autonome avec un petit troupeau», raconte-t-il.

Patrick Guerin a le verbe rare pour parler de son exploitation familiale partie en faillite. Tout à l’heure, on a visité sa fantomatique salle de traite, désormais dévorée par les toiles d’araignée et la rouille. Vincent Colombel est cultivateur bio. Il attend toujours que l’Etat lui paie ses 45 000 euros d’aide au titre des années 2015 et 2016. Il n’y a que Bertrand Poinot, resté en phytosanitaire, qui touche ses aides sans problème. «On se fait enfumer par nos propres instances, banques et syndicats», lance on ne sait plus qui sous l’approbation de tous.

Fâchés avec les urnes…

Ainsi va cette France rurale, fière de ce qu’elle est, mais divisée face aux enjeux de la production et des pressions de l’agroalimentaire. «Il ne faut pas se la raconter. Chez les jeunes, beaucoup attendent qu’on se casse la gueule pour racheter», glisse Dominique Pipet. Dans ce climat d’incertitude, le Front national progresse et arrive largement en tête des intentions de vote (35%) pour la présidentielle.

De 30% dans les années soixante, les agriculteurs ne sont plus que 3% de la population active. Mais, avec les proches et les retraités, ils représentent encore 8% de l’électorat total. Ça compte! Reste qu’un agriculteur sur deux s’abstiendra en avril prochain. Le paysan éternel fait désormais partie de la catégorie socioprofessionnelle la plus fâchée avec les urnes. (TDG)