Deux morts après des tirs dans une disco près de la frontière

Une fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche à l'intérieur et aux abords d'une discothèque de la ville de Constance, en Allemagne, a fait deux morts, dont l'agresseur, et quatre blessés, a annoncé la police locale.

Un homme de 34 ans a d'abord tué une personne et en a blessé trois autres grièvement à l'arme à feu à l'intérieur de l'établissement appelé «Grey Club», avant de blesser un policier à l'extérieur et d'être finalement tué par les forces de l'ordre, a indiqué la police dans un communiqué.

Une affaire sentimentale?

La fusillade, intervenue vers 04H30 du matin dans une zone industrielle de Constance, proche de la Suisse, n'est pas pas en lien avec un acte «terroriste». «Le déroulement des événements durant la soirée est à présent plus clair et cela exclut à vrai dire une motivation terroriste», a souligné le porte-parole de la police locale, Fritz Bezikhofer, sur la chaîne de télévision allemande n-tv, sans vouloir donner plus de détails.

«On ne part pas du principe qu'il s'agit d'un acte de violence terroriste», a-t-il ajouté. Le tireur est un Irakien de 34 ans, installé dans la région «depuis longtemps». L'homme n'est pas un demandeur d'asile, a précisé le porte-parole. Selon une autre source policière, les faits pourraient être liés à une «affaire sentimentale».

Pas de victime suisse

Aucun Suisse ne figure parmi les victimes de la fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Constance, a confirmé à l'ats le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Nach Schiesserei in Konstanz besteht aktuell keine Gefahr mehr! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Näheres folgt in Kürze. — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 30 juillet 2017

Panique dans une disco «pleine à craquer»

Les tirs ont créé un mouvement de panique, de nombreux clients de l'établissement fuyant dans les environs ou se cachant à l'intérieur. Selon des témoins cités par les médias allemands, le tireur était muni d'une arme automatique et a paru faire feu sans discernement autour de lui à l'intérieur de la discothèque.

«La discothèque était pleine à craquer, il y avait probablement plusieurs centaines de personnes», a indiqué l'un d'eux à l'agence de presse dpa. Un témoin a raconté à la chaîne de télévision locale SWR que le tireur a blessé un videur qui tentait de s'interposer.

Les forces de l'ordre se sont déployées sur place avec des unités d'intervention spéciale et un hélicoptère, dans la crainte au départ d'avoir affaire à plusieurs tireurs. L'homme, qui a ouvert le feu à l'intérieur de la discothèque, «a été peu après touché en quittant les lieux lors d'un échange de tirs avec la police et il est décédé de ses blessures à l'hôpital», a souligné la police. Un policier a été blessé par balle à cette occasion mais «ses jours ne sont pas en danger», indique le communiqué.

Contexte tendu

Si cette affaire semble s'orienter vers un conflit d'origine personnelle, la fusillade n'en survient pas moins dans un contexte tendu en Allemagne sur le plan sécuritaire. Un demandeur d'asile palestinien de 26 ans a tué vendredi à coups de couteau dans une rue commerçante de Hambourg une personnes et en a blessé six autres. Il a ensuite été arrêté. Les raisons de son acte restent incertaines. Les autorités le considèrent comme un islamiste, qui s'était récemment radicalisé, mais elles soulignent aussi son instabilité psychologique.

L'homme a été néanmoins placé samedi en détention à l'issue de sa garde à vue et non interné en hôpital psychiatrique, la justice soulignant n'avoir décelé «aucun élément tangible» permettant de diminuer sa responsabilité. (afp/ats/nxp)