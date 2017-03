«Déradicaliser semble impossible»

La déradicalisation, ça ne marche pas?

Pour les cas que j’ai étudiés, les programmes de déradicalisation n’ont malheureusement pas eu d’incidence. Après avoir suivi un tel programme, une jeune femme a continué de faire la promotion des attentats, de dire que l’attaque de Charlie Hebdo était le plus beau jour de sa vie. Elle est même repartie en Syrie, passant de Daech à Al-Qaida. Ces programmes ont été confiés un peu aux premiers venus dans un moment de panique du gouvernement. Il voulait montrer à tout prix qu’il faisait quelque chose. Démontrer qu’il s’agissait d’un phénomène sectaire, cela arrangeait tout le monde. Cela permettait de ne pas faire le lien avec l’islam, d’éviter l’amalgame et aussi d’évacuer le débat sur les ratés de l’intégration.

La complexité de la radicalisation interdit-elle une recette pour en sortir?

Mon constat n’est pas très enthousiasmant. Mais les choses progressent tout de même au niveau sécurité pour l’Europe. Depuis l’été dernier, les djihadistes de Daech ne sont plus en mesure de faire venir des centaines de combattants étrangers parce qu’ils ont perdu le contrôle de la frontière turque. Il faut imaginer la situation en 2013-2014. Les Français arrivaient avec des voitures de location de luxe. Ils se prenaient en photo à Raqqa. Aujourd’hui, c’est fini! Le flux de départ est contenu. L’Europe doit maintenant gérer les djihadistes présents sur son sol et le contingent de sympathisants qui ne sont jamais partis, mais que Daech active de là-bas par Internet. Ceux-là peuvent faire autant de morts, comme on l’a vu à Nice.

Que faire avec les revenants? La prison?

Pour les hommes, la prison est systématique. La tendance est à la sévérité, surtout après l’assassinat du père Hamel par Adel Kermiche. Celui-ci avait réussi à duper les magistrats pour sortir de prison alors que sa radicalité était connue de ses codétenus. L’un d’eux me disait avoir rencontré en prison, à Fleury-Mérogis, des gens dans un degré de fanatisme plus élevé que ceux qu’il avait côtoyés en Syrie.

L’idée même de déradicalisation est désormais questionnée?

De fait, je me demande si c’est le rôle d’un Etat de déradicaliser. J’en viens à me dire que c’est impossible. En Europe, du temps des Brigades rouges, d’Action directe, on a jugé les terroristes pour les crimes qu’ils avaient commis. S’est-on posé la question de leur déradicalisation? Non. Dire des djihadistes qu’ils sont dans une secte et non pas dans une logique religieuse est erroné. Certes, ils sont très jeunes, mais ils n’en restent pas moins des gens qui ont une idéologie structurée et qui sont convaincus d’appliquer le seul islam authentique. Cela fait partie de leur cursus de passer par là.

La prison, c'est bon pour le CV?

Tous les groupes djihadistes sont nés ou se sont structurés en prison. En plus ça leur permet d’approfondir leurs connaissances idéologiques. Ils sont dans un huis clos et le livre d’Al Zawahiri circule partout. Beaucoup ne rêvent que de sortir pour frapper ou de commettre des attentats en prison.

Les unités spéciales, le renseignement en prison, ça ne marche pas ?

Le problème, c’est que l’administration pénitentiaire fait avec ce qu’elle a mais elle n’a quasiment rien. Le renseignement pénitentiaire est en sous-effectifs. Techniquement, ils ne peuvent pas faire du renseignement avec les 300 détenus qu’ils ont à surveiller en région parisienne, 400 au niveau national. Un chiffre auquel il faut ajouter les 1400 détenus entrés en prison pour droit commun et radicalisés pendant leur incarcération. Jusqu’ici trois quarts des terroristes n’avaient jamais été incarcérés donc n’avaient pas pu être radicalisés en prison. Mais c’est en train de changer. C’est une source d’inquiétude majeure pour l’administration pénitentiaire et je ne sais pas si les politiques le mesurent.

Il y a eu des projets-pilotes en prison…

Il y a eu l’expérience des unités dédiées. Mais il y a eu l’affaire d’Osny (ndlr: un détenu a sauté à la gorge d’un gardien). Cette expérience ne s’est pas arrêtée, on continue de regrouper ces détenus mais on n’appelle plus ça des unités dédiées. Le but n’est en fait pas tant de déradicaliser que d’éviter le prosélytisme et de répondre aux demandes des détenus de droit commun. Ceux-ci se plaignaient d’injonctions de radicalisés (arracher les posters de femmes nues, éteindre la télévision, etc). L’administration pénitentiaire rêverait de mettre tout le monde à l’isolement mais techniquement c’est impossible. En prison, Daesh sait tout de ce qui se passe. Les détenus communiquent tous par téléphone.

Les repentis non plus, ça ne marche pas ?

L’administration française est très mal à l’aise avec ça. Il y a par exemple Mourad Benchellalli, un repenti d’Afghanistan qui a été incarcéré à Guantanamo. L’administration ne veut pas qu’il aille dans les écoles. Quelqu’un qui a été ennemi de la France un jour le sera toujours. En plus il n’en existe quasiment pas. Sur la Syrie et l’Irak, je n’en connais qu’un seul. Il rencontre des jeunes pour raconter son histoire et leur dire de ne pas tomber dans le piège. Mais il est conscient que ça n’aura pas un impact majeur parce qu’il se souvient de son propre état d’esprit. Mais la plupart reviennent fidèles à l’idéologie. D’une part parce qu’ils se sentent toujours plus près de ceux qu’ils ont connus là-bas que de l’Etat français et parce qu’ils craignent de se retrouver avec une fatwa sur le dos. (TDG)