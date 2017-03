Brexit: May a rendez-vous avec Bruxelles

Royaume Uni Le Parlement britannique a donné lundi soir son accord final à la loi de déclenchement du Brexit. La procédure peut être lancée à tout moment. Plus...

Sortie de L'UE Les Britanniques craignent un Brexit sans négociations avec Bruxelles tandis que l’Ecosse relance son projet d’indépendance. Plus...

Brexit Le Royaume-Uni a assuré dimanche se préparer aussi à ce qu'aucun accord commercial ne soit trouvé avec Bruxelles. Plus...

Economie Theresa May a insisté: après le Brexit, le Royaume-Uni ne paiera plus de «vastes sommes» pour le budget de l'UE. Plus...