Bientôt inculpé, Fillon reste candidat à l'élection

Le candidat de la droite à la présidentielle française François Fillon a confirmé mercredi qu'il a été convoqué par les juges afin d'être mis en examen. Mais il a maintenu sa candidature à l'élection présidentielle française qui a lieu dans moins de deux mois.

«Mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction pour être mis en examen», a déclaré M. Fillon à la presse, dans son QG de campagne. Le candidat, affaibli depuis près de deux mois par une affaire d'emplois fictifs présumés de son épouse, a ajouté: «Je ne céderai pas, je ne me retirerai pas».

Estimant que la présomption d'innocence le concernant a «disparu», que l'enquête le visant lui et sa famille est «entièrement à charge» et qu'il n'est pas traité comme «un justiciable ordinaire», il a dénoncé un «assassinat» politique. «Ce n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle, c'est le vote des électeurs de la droite et du centre qui est fauché», a-t-il dit.

«Ma vérité, c'est la vérité»

François Fillon a précisé qu'il se rendrait à la convocation des juges, qui intervient deux jours avant la date-limite pour le dépôt des parrainages à l'élection présidentielle. «Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité», a-t-il lancé.

«La France est plus grande que nous, la France est plus grande que mes erreurs, elle est plus grande que les parti-pris d'une large partie de la presse», a déclaré François Fillon.

Annulation surprise

Les spéculations étaient allées bon train toute la matinée après l'annulation surprise de sa visite au Salon de l'agriculture à Paris. L'annonce subite de son changement de programme a semblé prendre de court son équipe de campagne, déjà présente sur le site du Salon, dans le sud de Paris.

Le Parquet national financier (PNF) a annoncé vendredi dernier l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d'influence et manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique.