A Paris, Marine Le Pen se dit prête à présider

«Je sais où je vais et comment j’y vais!» Marine Le Pen présentait, ce mercredi, ses vœux à la presse. Son QG de campagne à Paris, baptisé l’Escale et situé dans la même rue que le Palais de l’Elysée, craque de partout sous la pression des journalistes, français mais aussi étrangers. Après le Brexit au Royaume-Uni et Donald Trump aux Etats-Unis, la présidente du FN espère être la prochaine surprise des scrutins d’importance internationale. Elle n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler ces deux événements.

En un mot, Marine Le Pen se voit accéder à la présidence de la République en mai 2017. «Nous sommes prêts, résolus, organisés. Au-delà de ma campagne, c’est mon quinquennat que j’ai préparé durant ces longs mois», explique-t-elle pour justifier sa relative discrétion médiatique lors de l’année écoulée. La présidente du FN salue également le «travail de fond» de ses équipes et groupes de réflexion.

Les Comités d’action programmatique, comme les différents collectifs thématiques sont prêts. Marine Le Pen insiste aussi sur le rôle des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, vecteurs «complémentaires à la presse et qui permettent de s’adresser sans filtre à nos électeurs. Nous y serons performants et il y aura des innovations!»

Lancement officiel le 5 février

A n’en pas douter, c’est la campagne présidentielle de 2017 que Marine Le Pen a lancée hier. D’ailleurs, pour bien afficher l’unité du parti derrière sa présidente, Florian Philippot et Marion Maréchal Le Pen se sont ostensiblement tous deux affichés. Officiellement, le top départ de la campagne aura lieu le dimanche 5 février à Lyon lors d’un grand rassemblement avec les militants.

Mais la présidente du FN expose déjà plusieurs propositions surprenantes, car loin de ses habituels leitmotiv «immigration, laïcité, Europe». Sur le plan institutionnel, Marine Le Pen – en son costume de femme prête à gouverner – explique vouloir réduire le nombre de parlementaires à 500: dont 300 députés et 200 sénateurs.

La présidente du FN entend aussi s’attaquer au mille-feuille territorial en supprimant les régions et les intercommunalités. Il ne resterait que trois échelons: soit la commune, le département et l’Etat. Une manière d’ancrer dans l’organisation territoriale «la proximité et l’efficacité auxquelles les Français sont attachés», glisse-t-elle.

L'exemple Trump

Cette proximité avec les électeurs, elle la développe encore avec son envie de référendum populaire. «La volonté paie», glisse Marine Le Pen en liant le sujet au protectionnisme économique. La preuve? Donald Trump a réussi à faire reculer le géant de l’automobile Ford qui avait pour projet de délocaliser une de ses usines au Mexique. «On nous dit que c’est impossible et puis finalement, on se rend compte qu’avec de la volonté, c’est possible», répète Marine Le Pen.

Ces propos sur «la volonté, le référendum et la sortie de l’euro» ont encore été explicités par son bras droit et vice-président du FN Florian Philippot. «Nous proposerons un référendum sur le Frexit dans les six mois après l’accession de Marine Le Pen à l’Elysée. L’abandon de l’euro en fera évidemment partie. La France aura à nouveau sa monnaie nationale. Et pour le commerce international rien n’empêche d’utiliser des écus, une monnaie comptable qui a servi pendant vingt ans, dans une phase transitoire pour tranquilliser les marchés», glisse Florian Philippot.

Hier au siège du FN, les cadres du parti avaient le sourire. «Tout est minutieusement préparé», disent-ils en chœur. (TDG)