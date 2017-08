Un prêtre surpris avec une ado de 13 ans

Un prêtre catholique, soupçonné d'actes pédophiles, a été arrêté après avoir été surpris en compagnie d'une adolescente de 13 ans que lui aurait livré un proxénète, a annoncé mardi un responsable de l'Eglise philippine.

L'Eglise et la police ont ouvert toutes deux des enquêtes distinctes après l'arrestation vendredi de Monseigneur Arnel Lagarejos dans la banlieue de Manille, a déclaré à l'AFP l'évêque retraité Oscar Cruz.

Lagarejos, prêtre et directeur d'une université religieuse proche de la capitale, a été arrêté par la police après qu'un proxénète lui eut livré l'adolescente, a ajouté M. Cruz, qui dirige les investigations de l'Eglise.

Un pays choqué

Le prêtre a été suspendu de toutes ses fonctions, dans son diocèse comme à l'université et se trouve en détention provisoire, a-t-il ajouté. La police s'est refusée à tout commentaire, évoquant une loi sur la confidentialité dans ce type d'affaire.

Les résultats de l'enquête ecclésiastique seront transmis au Vatican, a ajouté Oscar Cruz. Cette affaire a énormément choqué aux Philippines, où 80% des habitants sont catholiques et où l'influence de l'Eglise est considérable.

Le diocèse d'Antiplo a publié un communiqué concernant l'arrestation du prélat, indiquant que ce dernier a été relevé de ses fonctions:

READ: The second Official Statement from the Diocese of Antipolo regarding the arrest of Msgr. Arnel Lagarejos. pic.twitter.com/eyJrFFz1Kh