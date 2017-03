Un exercice pour frapper les bases américaines

Le tir par la Corée du Nord lundi de quatre missiles balistiques en direction du Japon était un exercice pour frapper, en cas de nécessité, les bases américaines au Japon, a annoncé KCNA. Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a supervisé l'essai en personne.

Il en a lui-même ordonné le déclenchement, a ajouté l'agence officielle de presse nord-coréenne. Selon KCNA, Kim Jong-un a décrit les quatre missiles comme «si précis qu'ils ressemblaient à des avions faisant des acrobaties aériennes en formation».

L'unité d'artillerie mobilisée pour ce tir, l'unité Hwasong, a «pour objectif de frapper les bases militaires de l'agresseur impérialiste américain au Japon en cas de nécessité», a insisté l'agence de presse.

Selon l'armée sud-coréenne, il ne s'agissait pas de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Les projectiles ont volé en moyenne 1000 km et ont atteint une altitude de 260 km. Trois d'entre eux sont tombés à environ 300 km de la côte nord-ouest du Japon, a déclaré le ministre japonais de la défense Tomomi Inada.

Réprobation générale

Selon le Pentagone, «il y a eu peut-être un nombre de lancements plus élevé, sujet sur lequel nous ne ferons pas de commentaires. Mais quatre ont atterri et se sont écrasés en mer du Japon», a déclaré le capitaine Jeff Davis, porte-parole du Pentagone, tout en confirmant qu'il ne s'agissait pas de missiles balistiques intercontinentaux.

L'essai a suscité la réprobation de la communauté internationale. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a condamné lundi ces derniers tirs. «De telles actions violent les résolutions du Conseil de sécurité et sapent gravement la paix et la stabilité régionale», a affirmé le chef de l'ONU, cité dans un communiqué par son porte-parole adjoint Farhan Haq.

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira en urgence mercredi à la demande de Tokyo et Washington pour discuter des récents tirs de missiles balistiques nord-coréens, a annoncé lundi la délégation américaine.

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe avaient discuté lundi de ces derniers tirs de missiles balistiques nord-coréen. «Le Japon et les Etats-Unis ont confirmé que les tirs de missiles nord-coréens représentaient une violation claire des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et un défi net à la communauté régionale et internationale», avait affirmé le Premier ministre Abe à des journalistes lundi, à l'issue de ces discussions, évoquant une «nouvelle étape» dans la menace du Nord.

Sanctions sans effet

Les résolutions du conseil interdisent normalement à la Corée du Nord toute utilisation de la technologie des missiles balistiques. Mais les six vagues de sanctions prises par l'ONU depuis le premier test nucléaire nord-coréen en 2006 n'ont eu aucun effet sur la résolution du régime de Pyongyang à se doter de ce qu'il qualifie d'armes défensives.

Ces tirs de missiles de lundi sont vraisemblablement une réponse de Pyongyang au début des manoeuvres militaires annuelles de la Corée du Sud et des Etats-Unis la semaine dernière.

