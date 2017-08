Un avion militaire américain s'abîme en mer

Un avion de la défense américaine s'est écrasé samedi non loin des côtes australiennes, à l'est du pays. Les Marines américains ont arrêté dimanche leurs recherches pour retrouver trois militaires disparus dans l'accident.

L'incident implique un avion hybride (pouvant décoller horizontalement ou verticalement) MV-22 Osprey de l'armée américaine. L'appareil s'est abîmé en mer samedi au large de l'Etat du Queensland, dans le nord-est de l'Australie, après avoir décollé du navire d'assaut amphibie USS Bonhomme Richard LHD 6.

Vingt-trois des 26 occupants de l'avion ont été rapidement secourus mais trois ont été portés disparus. Les recherches portent désormais sur «la récupération» des corps et d'éléments de l'appareil, ont dit les Marines dans un communiqué. «Les familles des trois disparus ont été informées».

Atterrissage sur un porte-avions

L'armée américaine a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. L'aéronef a décollé dans le cadre d'une mission régulière et prévue avant de tomber dans l'océan Pacifique samedi, non loin des côtes de l'Etat australien du Queensland (nord ouest). Selon les médias australiens, l'incident est arrivé alors que l'appareil tentait de se poser sur un porte-avions.

L'Osprey, un petit d'avion doté d'hélices similaires à celles des hélicoptères, était en mission dans cette région dans le cadre d'exercices conjoints américains et australiens. Cette manœuvre «Talisman Saber» vient juste de se terminer et a impliqué 30'000 soldats des deux nations. (ats/afp/nxp)