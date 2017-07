Pékin réagit au tweet de colère de Trump

La Chine a pressé lundi les Etats-Unis de pas lier le dossier du nucléaire nord-coréen aux discussions sur le commerce entre les deux puissances. Les autorités chinoises ont réagi après un tweet du président américain Donald Trump accusant Pékin d'inaction face à Pyongyang.

«Nous estimons que le problème du nucléaire nord-coréen et les échanges commerciaux sino-américains sont deux sujets distincts, appartenant à des domaines complètement différents» et qui «ne doivent pas être discutés conjointement», a affirmé le vice-ministre chinois du commerce, Qian Keming, lors d'une conférence de presse.

Par ailleurs, «les relations commerciales sino-américaines, dans l'ensemble, sont mutuellement bénéfiques» aux deux pays et «les Etats-Unis ont tiré de grands profits du commerce bilatéral et des coopérations en termes d'investissements» croisés, a-t-il martelé.

«Ils ne font RIEN»

Ce haut responsable chinois répondait à une question sur le tweet envoyé samedi par Donald Trump où le chef de la Maison Blanche semblait agiter le spectre de représailles contre Pékin, accusé selon lui d'en faire trop peu face à la Corée du Nord après le nouveau tir par Pyongyang d'un missile balistique intercontinental.

«Je suis très déçu par la Chine (...). Ils ne font RIEN pour nous avec la Corée du Nord, hormis parler», a écrit M. Trump sur Twitter. «Nous ne permettrons plus que cela continue. La Chine pourrait facilement résoudre ce problème!».

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...