Le frère du président est désigné successeur

Pakistan La justice pakistanaise a prononcé la «disqualification» de Nawaz Sharif dans le cadre d'une affaire de corruption révélée par les «Panama Papers». Celui-ci a annoncé sa démission.

Armement Berne a rejeté une autorisation d'exportation de valves spéciales qui pourraient servir au programme d'armement nucléaire d'Islamabad.

Insolite Rabia, Annie et Jennie font surtout la joie des enfants avec leurs deux petits écrans animés en guise d'yeux, et leur joli foulard autour du cou.