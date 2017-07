La mousson fait près de 700 morts

Des inondations en Inde liées à la mousson ont provoqué la mort près de 700 personnes et le déplacement de millions d'autres, a rapporté lundi la presse indienne. Par ailleurs, la foudre a fait au moins onze morts.

Dans le seul Etat du Gujarat (ouest), le bilan des morts a grimpé à 213 après la découverte d'une centaine de corps durant le week-end, contre quelque 120 victimes estimées la semaine dernière. Le reflux des eaux a permis aux sauveteurs d'accéder à des zones reculées. Les autorités indiennes s'attendent à voir encore augmenter ce bilan.

Inondations et glissements de terrain

Une vingtaine d'Etats sont touchés par les pluies de mousson qui ont débuté en juin. Le Bengale occidental ainsi que les Etats de l'Arunachal Pradesh et de l'Assam, dans le nord-est, de Jharkhand et du Bihar, dans l'est, ont aussi été affectés par des inondations et des glissements de terrain.

Dans l'Odisha (est), au moins onze personnes sont mortes foudroyées et quinze autres blessées, dont certaines grièvement, alors qu'elles travaillaient au champ, a indiqué A.K Das, chef de l'autorité locale de gestion des catastrophes. (ats/nxp)