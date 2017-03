La Chine veut renforcer sa marine de guerre

Corée du Nord Les USA ont rejeté mercredi un compromis proposé par la Chine pour reprendre des discussions avec la Corée du Nord. Plus...

Diplomatie En réplique au soutien des USA au Japon sur le sujet, la Chine a envoyé des bateaux patrouiller près des îles litigieuses. Plus...

Chine-USA Yang Jiechi a enfin rencontré Trump alors que Pékin et Washington soufflent le chaud et le froid sur leur relation. Plus...