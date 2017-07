Ambassade d'Irak à Kaboul attaquée: l'EI revendique

Une attaque était en cours lundi à la mi-journée contre l'ambassade d'Irak à Kaboul, située au centre-ville de la capitale afghane, secouée par plusieurs explosions et une série de tirs dont des grenades, a annoncé une source de sécurité à l'AFP.

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué l'attaque en cours lundi à la mi-journée contre l'ambassade d'Irak à Kaboul, a indiqué Amaq, l'agence de propagande de l'organisation djihadiste, . Amaq évoque «deux» combattants de l'EI menant une attaque contre «le bâtiment de l'ambassade irakienne dans la ville afghane de Kaboul», sans donner plus de précisions

«Un kamikaze s'est fait exploser devant l'entrée de l'ambassade irakienne et deux assaillants essaient d'entrer dans le complexe de bâtiments» a indiqué ce responsable sous couvert d'anonymat. «Les forces spéciales sont sur place et les civils riverains sont en train d'être évacués» a-t-il ajouté. Le ministère de l'Intérieur a confirmé à l'AFP les explosions sans préciser la cible visée.

Une personne au moins a été blessée. Elle a été emmenée à l'hôpital, a indiqué le docteur Salim Rasuli, patron du réseau hospitalier de Kaboul.

Explosions et tirs

Les premières détonations ont été entendues par des habitants, voisins de l'enceinte diplomatique peu après 11h00 locales (8h30 heure suisse): au moins quatre explosions, des tirs d'armes à feu et des grenades, ont été entendus ont précisé plusieurs riverains à l'AFP. Une épaisse fumée noire s'élevait au-dessus du quartier visé et des sirènes de police et d'ambulance retentissaient plus d'une heure après le début de l'attaque.

L'ambassade irakienne est située à proximité du siège des «Afghan Public Protection Police forces» (APPF), un service du Ministère de l'Intérieur créé pour protéger les bâtiments non officiels. (ats/afp/nxp)