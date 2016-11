Trump choisit une ambassadrice à l'ONU

Donald Trump a choisi Nikki Haley, pour devenir la prochaine ambassadrice américaine auprès des Nations unies. La jeune gouverneure de Caroline du Sud devient la première femme nommée dans son administration par le président américain élu.

Nikki Haley, 44 ans, est la fille d'immigrants originaires d'Inde. Elle «a fait ses preuves en rassemblant des gens, peu importe leur origine ou leur parti politique, pour faire adopter des politiques importante pour le bien de son Etat et de notre pays», a indiqué Donald Trump dans le communiqué.

«Elle est aussi une négociatrice reconnue et nous avons l'intention de négocier plein d'accords. Elle sera une grande leader pour nous représenter sur la scène mondiale», a-t-il ajouté.

«Enormes défis»

«Notre pays doit faire face à d'énormes défis, au niveau domestique et international. Je suis honorée que le président élu m'ait demandé de rejoindre son équipe et de servir le pays que nous aimons en tant que prochaine ambassadrice aux Nations unies», a réagi Mme Haley, citée dans le communiqué.

Nickki Hayley va succéder à Samantha Power, qui occupe actuellement le poste d'ambassadrice à l'ONU. Elle avait soutenu dans un premier temps le candidat Marco Rubio lors de la primaire républicaine. Elle a toutefois souligné avoir voté pour M. Trump à la présidentielle.

«Je ne vais pas prétendre que j'ai toujours été la première supportrice du président élu, mais j'ai voté pour lui et j'ai été absolument ravie de le voir gagner», a-t-elle notamment déclaré récemment.

Peu d'expérience internationale

La jeune femme a peu d'expérience en politique internationale, mais apporte une dose de diversité dans l'équipe du magnat de l'immobilier après une campagne électorale qui a divisé le pays.

«En tant que gouverneure, elle a mené sept missions commerciales à l'étranger et a réussi à attirer des emplois et des investissements grâce à des négociations avec des entreprises étrangères», a souligné l'équipe du président élu.

Nikki Haley avait accédé à une certaine notoriété quand, en tant que gouverneure de Caroline du Sud (sud-est), elle avait fait décrocher en juillet 2015 le drapeau confédéré, symbole ségrégationniste au yeux de beaucoup, qui flottait depuis des années devant le bâtiment du Parlement de son Etat.

Elle a été la première femme à devenir gouverneure de Caroline du Sud et est actuellement la plus jeune des gouverneurs du pays. Elle est mariée à un capitaine de la garde nationale qui a notamment été déployé en Afghanistan et avec qui ils ont deux enfants âgés de 15 et 18 ans. (ats/nxp)