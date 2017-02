Tous les Farc ont rejoint les zones de rassemblement

Les guérilleros des Farc, près de 6900 en tout, ont fini samedi de rejoindre les points de rassemblement. Ils doivent y déposer les armes dans le cadre de l'accord de paix conclu avec le gouvernement, a fait savoir la Mission des Nations unies en Colombie.

L'arrivée d'environ 300 membres de la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes) à un point de concentration dans le sud du pays marque la fin du «regroupement d'approximativement 6900 hommes et femmes des FARC-EP, via un parcours d'environ 8700 kilomètres à pied, dans des véhicules et des embarcations», a indiqué le général Javier Pérez Aquino, chef des observateurs internationaux de la mission de l'ONU en Colombie.

Un mouvement «historique»

Le transfert des guérilleros vers 26 points de rassemblement répartis à travers le pays a débuté le 28 janvier. Les membres des Farc vont y déposer leurs armes et préparer leur retour à la vie civile sous supervision de l'ONU. Le président Juan Manuel Santos a qualifié ce mouvement d'«historique».

La Colombie entend mettre fin à un conflit armé de plus d'un demi-siècle. Impliquant une trentaine de guérillas, des paramilitaires et les forces de l'ordre, le conflit a fait au moins 260'000 morts, plus de 60'000 disparus et 6,9 millions de déplacés. Le gouvernement a lancé en février des pourparlers de paix avec la dernière rébellion active sur le territoire colombien, l'Armée de libération nationale (ELN, guévariste). (ats/nxp)