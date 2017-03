Snoop Dogg flingue Donald Trump dans son clip

Donald Trump s'en est pris mercredi matin au rappeur Snoop Dogg après la diffusion d'un clip dans lequel ce dernier fait mine de tirer avec un pistolet pour enfants sur le président grimé en clown.

«Pouvez-vous imaginer le tollé si Snoop Dogg - carrière raté et tout ça - avait tiré sur le président Obama ? Peine de prison !», a-t-il lancé dans un tweet matinal dont il coutumier.

