On n'a jamais autant changé de sexe à New York

Quelque 731 personnes ont changé de sexe via une modification de leur acte de naissance depuis deux ans à New York, aux Etats-Unis, ont indiqué jeudi les services de santé de la ville. Cette explosion par rapport aux années précédentes est due à une procédure facilitée.

Depuis le 1er janvier 2015, date de l'entrée en vigueur de cette procédure simplifiée, 731 personnes âgées de 5 à 76 ans ont pu effectuer cette démarche. Les années précédentes, environ 20 changements par an seulement avaient été enregistrés.

Sur les 731 personnes ayant fait cette démarche depuis 2015, 55% se sont fait enregistrer comme étant du sexe féminin, alors qu'ils étaient nés masculins, tandis que 45% étaient nées femmes, demandant à être désormais des hommes.

41 mineurs

Parmi les postulants, 41 étaient mineurs et ont fait la démarche avec le consentement de leurs parents.

La ville de New York, réputée parmi les plus tolérantes et les plus progressistes des Etats-Unis, a aussi été la première ville américaine à délivrer, en 2016, un acte de naissance portant la mention «intersexe» (hermaphrodite), selon ce communiqué.

Alors que le gouvernement du président américain Donald Trump a pris récemment des mesures qui font craindre aux personnes transgenres un retour en arrière, la cheffe des services de santé new-yorkais, Mary Bassett, s'est félicitée d'une augmentation qui témoigne de «l'engagement de la ville pour l'égalité et l'équité en matière de santé». (ats/nxp)