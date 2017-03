McCain met Trump au défi de prouver ses dires

John McCain a mis au défi dimanche le président américain Donald Trump de prouver comme il l'affirme que son prédécesseur Barack Obama l'avait placé sous écoute avant la présidentielle. Le sénateur conservateur de l'Arizona, adversaire malheureux de Barack Obama à la présidentielle de 2008, est coutumier des critiques à l'encontre de Donald Trump.

«Le président a deux options, soit se rétracter, soit fournir l'information que le peuple américain mérite», a déclaré le sénateur John McCain dans une interview à la chaîne CNN. «Je n'ai pas de raison de croire que c'est vrai, mais je crois aussi que le président des Etats-Unis peut éclaircir cela en une minute».

Un coup de fil

«Tout ce qu'il a à faire, c'est de prendre son téléphone, appeler le directeur de la CIA, le directeur du renseignement national et de dire 'OK, que s'est-il passé', car ils doivent certainement savoir si le précédent président des Etats-Unis avait placé sous écoute la Trump Tower.»

