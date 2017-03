Les objets surréalistes oubliés chez Uber

C'est un inventaire à la Prévert ou presque qu'a publié mercredi le réseau de chauffeurs Uber aux Etats-Unis. En effet, le groupe a rendu public pour la première fois son «lost & found index», soit la liste des objets retrouvés dans ses véhicules en Amérique du Nord.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on y retrouve un peu de tout. Si les gens oublient le plus dans l'ordre, leur téléphone, leurs bagues (il n'est pas précisé s'il s'agit d'alliance...), leurs clés, leur porte-monnaie ou encore leurs lunettes, des pièces bien plus insolites figurent dans les listes des objets trouvés.

Du homard aux tenues de mariage

Ainsi, Uber a en effet récupéré en vrac notamment des homards, des bâtons de marche, des guitares, des chaises, des lasers, des bagues de fiançailles, des salaires sous forme de chèques, des gilets pare-balles, des queues de billard, du valium, le roman «crime et châtiment» de Dostoïevski, des journaux intimes, des cerfs-volants ou encore des tenues de mariage! Et la liste est loin d'être exhaustive.

Uber a également constaté que c'est le week-end que les objets s'oubliaient le plus, sans doute suite aux fêtes du samedi soir et aux rentrées matinales du lendemain. En outre, il y a des pics annuels d'objets trouvés. En tête le 30 octobre, qui correspond sans doute à la fête de Thanksgiving aux USA. Suivent le 11, le 18 et le 4 décembre. Puis le 20 novembre. Allez savoir pourquoi. Le stress des achats de Noël peut-être.

Le groupe a aussi remarqué que certains objets se perdaient plus facilement à certains moments de la semaine. Ainsi, un pic d'oubli de robes de mariées a lieu le dimanche. Le lundi, ce sont les skateboards, le mardi les maillots de bain et le mercredi les ordinateurs portables. Le jeudi, ce sont les valises qui sont le plus abandonnées, le vendredi les porte-documents tandis que les billets d'avion culminent le samedi. (nxp)