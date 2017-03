Le procureur de Manhattan viré par Trump

Le procureur fédéral de Manhattan, Preet Bharara, a annoncé samedi avoir été brutalement démis de ses fonctions par le nouveau gouvernement de Donald Trump, après avoir refusé de démissionner la veille.

«Je n'ai pas démissionné. J'ai été renvoyé il y a quelques instants», a écrit sur Twitter M. Bharara.

«Avoir été procureur du district sud de l'Etat de New York restera à jamais le plus bel honneur de ma carrière professionnelle», a-t-il ajouté.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.