Etudiants musulmans menacés à l'université

La police de Montréal a ouvert une enquête mercredi après une alerte à la bombe qui a forcé l'évacuation de près de 4.000 étudiants de l'université Concordia au centre de l'agglomération québécoise.

Dans un courriel adressé à l'université et à des médias locaux, un groupe se présentant comme le «Conseil des citoyens conservateurs du Canada» a menacé de faire exploser plusieurs «petits engins artisanaux» dans les locaux de l'université en signe de protestation contre la présence d'étudiants musulmans.

Donald Trump évoqué

«Maintenant que le président Trump est en poste au sud de la frontière, les choses ont changé», a écrit ce groupuscule dans son courriel de menaces obtenu par l'AFP.

Trois pavillons de l'université ont été évacués dès 11H30 (16H30 GMT), a indiqué Christine Mota, porte-parole de l'université anglophone. Tous les cours ont été annulés au moins jusqu'en début de soirée, a indiqué l'université sur son compte Twitter.

#Concordia is now evacuating the GM Building. All classes in the EV and Hall Buildings have been cancelled. Visit concordia.ca for more info