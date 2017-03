Donald Trump affaibli par la fronde républicaine

«Nous allons tellement gagner que vous allez être fatigués de gagner et vous allez venir vers moi et me dire: «S’il vous plaît, nous ne pouvons plus gagner!» Donald Trump avait prononcé ces paroles triomphantes il y a une année en campagne électorale. A l’époque, tout paraissait simple pour le candidat à la Maison-Blanche. Vendredi, le nouveau président des Etats-Unis a néanmoins découvert à quel point les choses sont plus compliquées à Washington qu’il ne le pensait. Il a perdu sa première grande bataille législative et dû retirer sa réforme de la santé après avoir été défait par une coalition hétéroclite de députés ultraconservateurs et modérés issus de son propre Parti républicain.

«Les démocrates sourient à Washington que le Freedom Caucus ait sauvé l’Obamacare»

Donald Trump a réglé ses comptes dimanche avec les membres de sa formation politique. «Les démocrates sourient à Washington que le Freedom Caucus (…) ait sauvé (…) l’Obamacare», a-t-il écrit sur Twitter en accusant la trentaine d’élus ultraconservateurs réunis sous la bannière du Freedom Caucus d’avoir coulé un projet de loi qui devait remplacer le système d’assurance-maladie promulgué pendant la présidence de Barack Obama. Parallèlement, le député républicain modéré Charlie Dent a déclaré dimanche sur la chaîne NBC ne pas pouvoir «nier» des révélations du New York Times selon lesquelles Donald Trump l’a accusé de «détruire» le Parti républicain en s’opposant à la réforme de la santé.

Modérés et ultras irréconciliables?

La volonté des républicains modérés de défendre dans une certaine mesure le concept de filet social semble irréconciliable avec la détermination de l’ultradroite de réduire au maximum le rôle du gouvernement dans la vie des Américains. Et ces tensions menacent désormais l’ambitieux programme de Donald Trump au Congrès malgré une double majorité conservatrice à la Chambre des représentants et au Sénat.

Pour les 100 premiers jours de sa présidence, Donald Trump avait assuré vouloir non seulement faire passer la réforme de la santé, mais aussi un programme d’investissements de 1000 milliards de dollars dans les infrastructures. Il voulait réformer le code fiscal en promulguant des baisses d’impôts massives et renégocier les accords de libre-échange.

Unis pour baisser les impôts, mais pas sur le financement

Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor, a affirmé vendredi qu’il tenterait d’obtenir un vote sur la réforme du code fiscal avant les vacances parlementaires du mois d’août, mais a admis que les discussions pourraient se prolonger. Sur le fond, les républicains semblent unis dans leur volonté de baisser les impôts. Mais ils paraissent divisés sur la manière de les financer en instaurant une taxe sur les importations.

Ces divisions transcendent le clivage entre ultraconservateurs et modérés, comme l’illustre l’alliance entre les sénateurs David Perdue, un ancien homme d’affaires, et Tom Cotton, un ultraconservateur de l’Arkansas, contre la création de cet impôt qui augmenterait le prix des produits importés pour les consommateurs.

Le projet d’investissements massifs dans les infrastructures risque de se heurter à l’inflexibilité des élus du Freedom Caucus qui combattent le déficit du budget américain. Quant aux discussions sur la volonté de Donald Trump de renégocier les traités commerciaux, dont l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), elles s’annoncent aussi compliquées. Elles risquent de mettre aux prises les élus représentant des Etats agricoles et dépendant du libre-échange à ceux représentant des régions du Midwest touchées de plein fouet par les délocalisations, vers le Mexique notamment. (TDG)