Des fosses clandestines cachaient 240 cadavres

Au moins 242 cadavres ont été découverts dans des fosses clandestines dans l'Etat mexicain de Veracruz, ont annoncé les autorités vendredi. Ces découvertes ont été faites dans le cadre des recherches menées par des mères pour leurs enfants disparus.

Les premières de ces fosses avaient été trouvées en août par le collectif El Solecito, un regroupement de familles de disparus, dans le quartier du port de Veracruz. En six mois, 124 fosses clandestines ont été repérées au total.

Suite aux fouilles menées dans 121 d'entre-elles, 242 crânes ont été ramenés à la surface, a précisé un haut fonctionnaire auprès du parquet général, sous le sceau de l'anonymat. Selon une autre source proche de l'enquête, également anonyme, «on a trouvé dans ces fosses de nombreux vêtements appartenant à des jeunes femmes, des papiers, des chaussures, des habits qui correspondent à des jeunes de quartier».

722 disparitions

D'après une source militaire impliquée dans ces travaux de recherche, toujours sous condition d'anonymat, les «victimes ont probablement été enterrées par des délinquants, avec la complicité des autorités locales».

«La situation dans l'Etat de Veracruz est ahurissante actuellement en matière de disparitions, d'enlèvements, d'insécurité, de violence, de braquages», a insisté la mère d'un disparu.

Selon le registre national des personnes disparues ou enlevées, 722 personnes ont disparu dans cet Etat depuis 2010. Mais pour El Solecito, leur nombre pourrait être beaucoup plus élevé, de nombreuses familles craignant de porter plainte.

Depuis 2006, il y a eu plus 170'000 assassinats et environ 28'000 disparitions à travers le Mexique, mais ces chiffres n'indiquent pas la proportion de victimes dues au crime organisé. L'Etat de Veracruz, l'un des plus violents du pays, est notamment marqué par la lutte sanglante entre deux cartels, les Zetas et Jalisco Nueva Generacion. (ats/nxp)