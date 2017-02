Décès de l'Américaine à l'origine du droit à l'IVG

L'Américaine, à l'origine du droit constitutionnel à l'avortement aux Etats-Unis est décédée samedi à l'âge de 69 ans, a annoncé son biographe. Norma McCorvey avait saisi la justice américaine sous le pseudonyme de «Jane Roe».

Le patronyme avait donné son nom à l'arrêt historique de la Cour suprême «Roe contre Wade» du 22 janvier 1973. Dans celui-ci, la plus haute juridiction américaine définissait un cadre limité dans lequel, en vertu de son droit à l'intimité, une femme pouvait légalement mettre fin à une grossesse.

Norma McCorvey est morte samedi d'un arrêt cardiaque dans la maison médicalisée où elle vivait à Katy, au Texas, a indiqué Joshua Prager, un journaliste new-yorkais. Ce dernier avait signé un long portrait d'elle pour le magazine Vanity Fair et prépare une biographie.

Trois ans de procédure

«Roe versus Wade» marqua l'épilogue d'une procédure judiciaire entamée trois ans plus tôt au Texas. Enceinte pour la troisième fois, Norma McCorvey, une mère célibataire fragilisée par une enfance difficile, avait souhaité avorter. Le Texas ne le permettait alors qu'en cas de danger pour la mère ou l'enfant.

Conseillée par deux avocates féministes, «Jane Roe» avait alors saisi la justice, s'opposant au procureur de Dallas Henry Wade. Son enfant était né, mais l'affaire avait suivi son cours jusqu'à la Cour suprême.

