Cette Amérique de Trump qui applaudit son président

«Je suis très content». A l’autre bout du fil, Richard Culpepper, un électeur de Donald Trump originaire de Géorgie, décrit sa joie avec un accent traînant, typique du sud des Etats-Unis. «J’aimerais simplement que mes compatriotes qui s’opposent au président se calment et lui donnent le temps de corriger les petites erreurs». Pour cet entrepreneur, spécialisé dans le conseil pour des chantiers, Donald Trump a une qualité que ses détracteurs ne peuvent lui ôter: «Au moins, il essaie de faire ce qu’il nous avait promis».

L’Europe en contre-exemple

En une quinzaine de jours à la Maison-Blanche, Donald Trump semble avoir cimenté le soutien des Américains qui ont voté pour lui le 8 novembre 2016. Et le décret migratoire visant à geler provisoirement l’entrée aux Etats-Unis des ressortissants des sept pays à majorité musulmane joue un rôle central pour les supporters du président. «Je me sens heureuse et en sécurité», glisse Dawn Roberts, une enseignante à la retraite. «Le décret visant à accroître les contrôles à nos frontières, est juste. Vouloir rendre à l’Amérique sa splendeur n’est pas du racisme. Je crois à la diversité, et ne pense pas que tous les Américains doivent être blancs et chrétiens, mais je ne veux pas que nous terminions en Europe».

Selon un sondage HuffPost/YouGov, le décret migratoire de Donald Trump qui a provisoirement été bloqué par un juge fédéral de Seattle et devait être examiné lundi soir par une Cour d’appel, est soutenu par 95% des supporters de Donald Trump. Au niveau national, 48% des Américains soutiennent la démarche du président et 44% y sont opposés. «Je me préoccupe du sort des gens des autres pays, mais je pense que nous les Américains devons d’abord privilégier nos intérêts», poursuit Dawn Roberts. «Je prie beaucoup car je ne sais pas si cette attitude est juste d’un point de vue spirituel, mais c’est ce que je ressens».

Le thermomètre «réel»

Kellyanne Conway, la conseillère de Donald Trump, utilise un «thermomètre» de l’opinion publique américaine qu’elle a baptisé «Real Person Impact» (l’impact sur les personnes réelles) en réponse aux médias et aux opposants du président. Joy Griffin fait partie de ces «personnes réelles», issues des classes moyennes et inférieures, sur lesquelles la Maison-Blanche compte pour gouverner. «Je suis aux anges», explique la missionnaire originaire de Carrollton en Géorgie. «Je n’ai jamais vu un président avancer aussi vite que Donald Trump. Il a immédiatement commencé à faire ce qu’il nous avait promis. Il parle aux Américains moyens. Dans ma région, les gens sont très reconnaissants, car Donald Trump nous ramène aux racines de notre pays».

Joy Griffin applaudit la décision de Donald Trump de démanteler le programme d’assurance maladie voté pendant la présidence de Barack Obama. «Cette réforme a été horrible pour des gens comme nous», poursuit-elle. «Mes primes ont doublé. Et les travailleurs doivent payer pour les gens qui ne paient pas d’impôts». Pour cette missionnaire qui s’est notamment rendue au Soudan et dans les Territoires occupés, le décret migratoire de Donald Trump est «nécessaire». «Nous avons besoin de renforcer la sécurité à nos frontières», explique-t-elle. «Quand je voyage, je suis soumise à des contrôles stricts. Pour garantir la sécurité de mes enfants, je ne vois pas d’inconvénients à ce que les gens soient soumis à des contrôles rigoureux».

(TDG)