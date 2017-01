Wilders, un islamophobe aux portes du pouvoir

Antimusulmans, anti-immigrés, anti­establish­ment, le leader de l’extrême droite néerlandaise n’a pas que son improbable chevelure peroxydée en commun avec le président américain élu. Comme Donald Trump, Geert Wilders a le vent en poupe. Le Parti pour la liberté (PVV) de celui qui a promis de rendre «les Pays-Bas à leurs habitants», en fermant «toutes les mosquées» et en interdisant le Coran, est en tête des intentions de vote aux législatives du 15 mars. A trois mois du scrutin, la con

damnation du populiste pour ses propos discriminants à l’encontre des Marocains n’a fait que renforcer cette tendance. Le PVV, qui occupe 12 des 150 sièges de l’Assemblée néerlandaise, continue à grimper dans les sondages, qui le confirment premier parti du pays, devant la formation libérale (VVD) du premier ministre, Mark Rutte. Mais d’où sort cet idéologue de 53 ans à la rhétorique lapidaire et comment a-t-il réussi à s’imposer dans ce petit pays pourtant célébré pour sa tolérance multiculturelle?

Du libéralisme au populisme

Issu d’une famille de classe moyenne plutôt aisée, le petit Geert est élevé en bon catholique dans la ville de Venlo, frontalière avec l’Allemagne. Adolescent, il traîne ses basques avec des amateurs de marijuana, devient fan des Sex Pistols et flirte avec la gauche radicale. Son diplôme de droit en poche, il part en Israël, Etat dont il se dit fervent admirateur. Il y travaille deux ans dans une communauté agricole. De retour au pays des tulipes, il entame un début de carrière dans les assurances sociales. Il y acquiert une très bonne connaissance du mécanisme d’aide néerlandais et une haine profonde des immigrés, qui, selon lui, profitent du système.

Wilders entre en politique à 37 ans comme rédacteur de discours pour le Parti populaire libéral et démocrate (VVD) et devient le conseiller de l’ancien commissaire européen Frits Bolkestein, auteur de la directive sur les travailleurs détachés, permettant au fameux «plombier polonais» d’aller travailler dans un autre pays européen. En 1997, son élection au Conseil municipal d’Utrecht lui donne l’occasion de tester sa rhétorique dans l’espace public. Un an plus tard, il fait ses premiers pas au parlement, où ses allocutions lui valent autant de succès que d’inimitiés.

Opposé à la perspective de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, il quitte le VVD en 2004. Dans la foulée, il fonde le Groep Wilders, qu’il rebaptise Parti pour la liberté en 2006 pour se présenter aux législatives.

Meurtres fondateurs

Deux assassinats vont jouer un rôle fondamental dans sa pensée et sa carrière politique: ceux de Pim Fortuyn et de Theo Van Gogh. Pim Fortuyn, le chef de file de la droite populiste néerlandaise, qui qualifiait l’islam de religion «rétrograde», entendait révolutionner le pays. Son assassinat en mai 2002, dix jours avant les législatives, par un militant de la cause animale a déclenché un séisme dans le pays, propulsant sa liste à 17%. L’élan émotionnel s’est vite essoufflé, mais la graine était semée. Aux Pays-Bas, l’extrême droite a longtemps été divisée entre de multiples formations ne réalisant que des scores marginaux. Le passage de la comète Pym Fortuyn a prouvé qu’elle pouvait faire mieux. En empruntant et en radicalisant les théories de son prédécesseur, Geert Wilders va réussir à s’imposer dans le paysage politique en un temps record.

Le meurtre en 2004 du réalisateur Theo Van Gogh, connu pour ses propos antimusulmans, par un jeune Marocain marque un autre tournant dans le parcours de Wilders. Les Pays-Bas sont sous le choc, ce meurtre «a brisé leur rêve libéral», commentait The Guardia n au lendemain du drame. Wilders et sa collègue du parlement Ayaan Hirsi Ali, députée conservatrice et islamophobe déclarée, sont à leur tour menacés de mort. Le député est obligé de vivre sous haute protection. Entouré de gardes du corps, il ne passe pas plus d’une nuit au même endroit. Une situation qui dure encore aujourd’hui et dont il joue aisément. Il ne manque pas une occasion de rappeler sa vie de paria entièrement sacrifiée à sa cause. Parallèlement, sa cote de popularité ne cesse de grimper. Ses discours radicaux font mouche. Aux législatives de 2006, il obtient neuf sièges à la Chambre basse.

Celui que l’on surnomme parfois «Captain Peroxyd» et qui a fait de l’islamophobie son fonds de commerce multiplie les provocations. En 2008, son court-métrage intitulé Fitna, «discorde» en arabe, visant à assimiler l’islam à une «idéologie fasciste», divise. Attaqué, mais pas condamné, il engrange un nouveau succès en 2009, lors des européennes. L’année suivante, le PVV sort grand vainqueur des législatives et devient la troisième puissance politique du pays. Après avoir enregistré un léger recul en 2012, le parti de l’homme qui se décrit comme un «conservateur», très critique à l’encontre d’une «classe politique de gens gris, centristes et mous», revient en force. Surfant sur un discours sécuritaire et les peurs liées à la crise migratoire, la formation populiste et europhobe de l’héritier politique de Pim Fortuyn est en tête dans tous les sondages pour les législatives de 2017. Pour la quatrième fois depuis 2010, Wilders vient d’être désigné homme politique de l’année aux Pays-Bas.

(TDG)