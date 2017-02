Wilbur Ross confirmé secrétaire au Commerce

Le multi-milliardaire Wilbur Ross a été facilement confirmé lundi par le Sénat au poste de secrétaire au Commerce américain en dépit d'interrogations sur de possibles liens passés avec des oligarques russes.

Au total, 72 sénateurs sur 100, dont plusieurs démocrates, ont approuvé la nomination de cet homme d'affaires de 79 ans qui devra mettre en musique la politique industrielle de Donald Trump, élu sur la promesse de ramener des emplois industriels aux Etats-Unis.

Wilbur Ross, qui succède à une autre milliardaire, la démocrate Penny Pritzker, devra également coordonner la politique commerciale américaine avec le représentant spécial au Commerce extérieur, Robert Lighthizer, encore en attente de confirmation par le Sénat.

Fortune personnelle

Né dans le New Jersey en 1937, le nouveau secrétaire au Commerce a fait fortune en créant sa propre société d'investissements, WL Ross & Co, qui s'est spécialisée dans le «sauvetage» de groupes sidérurgiques en difficultés.

Par la suite, il s'intéressa de la même façon au charbon, aux pièces détachées automobiles et au textile, accumulant ainsi une fortune estimée par le magazine Forbes à 2,5 milliards de dollars.

La sénatrice Elizabeth Warren, représentante de l'aile gauche du parti démocrate, a aussitôt critiqué cette nomination, assurant que Wilbur Ross n'était rien d'autre que la «caricature d'un gros bonnet de Wall Street».

Liens avec des oligarques russes?

Plusieurs de ses collègues démocrates avaient, eux, récemment exprimé des inquiétudes liées à une autre de ses casquettes: ses fonctions de vice-président de la Bank of Cyprus qu'il occupe depuis 2014 et qui auraient pu l'amener à tisser des liens avec des oligarques russes.

Sauvée de la faillite en 2013, la première banque chypriote compte ainsi pour deuxième actionnaire le conglomérat russe Lamesa Holding, propriété de l'oligarque russe Viktor Vekselberg, dont la fortune est évaluée à plus de 12 milliards de dollars.

L'ancien vice-président du conseil d'administration de la banque se trouve par ailleurs être Vladimir Strzhalkovsky, un ancien agent du KGB réputé proche du président russe Vladimir Poutine.

Plusieurs sénateurs démocrates ont récemment demandé à Wilbur Ross de révéler s'il avait eu «le moindre contact» avec des responsables ou des agents russes pendant la dernière campagne présidentielle américaine et si la Bank of Cyprus avait été en affaires avec le groupe immobilier de Donald Trump.

Trump et Moscou, les questions demeurent

«Les Américains doivent connaître le degré exact de vos liens avec la Russie et votre connaissance de liens entre l'administration Trump (...) et la Bank of Cyprus», s'était ému l'un de ces sénateurs, Cory Booker.

Ces questions ont surgi alors que le président américain se défend de collusion avec Moscou après des fuites faisant état de contacts répétés entre des membres de son équipe de campagne l'an dernier et des responsables du renseignement russe.

Mi-février, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, avait été contraint de démissionner après la mise au jour de discussions controversées avec l'ambassadeur russe à Washington. (AFP/nxp)