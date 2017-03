Washington veut la «fin» de l'annexion russe

Les Etats-Unis ont renouvelé jeudi leur condamnation de l'occupation de la Crimée par la Russie et demandé à ce que cette annexion prenne fin immédiatement, a indiqué le porte-parole du Département d'Etat.

«La Crimée fait partie de l'Ukraine. Les Etats-Unis condamnent une nouvelle fois l'occupation russe de la Crimée et appellent à sa fin immédiate», a écrit Mark Toner, dans un communiqué. «Nos sanctions liées à la Crimée resteront en place jusqu'à ce que la Russie rende le contrôle de la péninsule à l'Ukraine».

Péninsule stratégique sur la mer Noire, la Crimée a été annexée par la Russie en mars 2014 après une intervention militaire suivie d'un référendum de rattachement le 16 mars, qui a été dénoncé comme illégal par Kiev et les Occidentaux.

Les Etats-Unis, a relevé le Département d'Etat, «ne reconnaissent pas» ce référendum, «pas plus que la tentative d'annexion de la Crimée ni la violation persistante du droit international».

Tensions

Washington a dénoncé «la campagne pour supprimer la dissidence» menée par la Russie depuis trois ans en Crimée, relevant que des minorités ethniques, des militants pro-ukrainiens et des journalistes indépendants «étaient visés par des persécutions aux motivations politiques et étaient confrontés à une répression permanente».

«Nous exhortons la Russie à mettre un terme à ses tentatives de supprimer la liberté d'expression, de réunion pacifique, d'association et de religion», a poursuivi Mark Toner.

Cette annexion a provoqué les plus vives tensions entre les Occidentaux et la Russie depuis la fin de la Guerre froide. En rétorsion, les Etats-Unis et l'Union européenne ont imposé à Moscou une vague de sanctions économiques, qui sont toujours en vigueur. (afp/nxp)