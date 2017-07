Washington sanctionne le «dictateur» Maduro

Les Etats-Unis ont imposé lundi des sanctions juridiques et financières contre le président vénézuélien Nicolas Maduro qu'ils ont qualifié de «dictateur». Cette meure a été prise en réponse à l'élection dans la violence dimanche d'une Assemblée constituante.

«Les élections illégitimes d'hier confirment que Maduro est un dictateur qui méprise la volonté du peuple vénézuélien», a tonné le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin cité dans un communiqué de son ministère annonçant un «gel» des «tous les avoirs» que posséderait le président du Venezuela aux Etats-Unis.

«En prenant des sanctions contre Maduro, les Etats-Unis affirment clairement (leur) opposition aux politiques conduites par son régime et (leur) soutien au peuple vénézuélien qui cherche le retour pour son pays d'une démocratie pleine, entière et prospère», a ajouté le ministre américain.

Décision rare

C'est la première fois que l'administration américaine traite aussi directement le chef de l'Etat vénézuélien de «dictateur». Le président Donald Trump avait estimé il y a quelques semaines que M. Maduro «rêvait d'être un dictateur» et la diplomatie américaine avait dénoncé dimanche un «pas vers la dictature» et «les architectes de l'autoritarisme» du régime de Caracas.

Il est également extrêmement rare que le gouvernement américain - Trésor et département d'Etat - prenne des sanctions contre un chef d'Etat en exercice.

Outre des sanctions visant le dirigeant socialiste vénézuélien - gel des avoirs et interdiction à tout ressortissant américain de commercer avec lui - «quiconque participerait à cette Assemblée constituante illégitime s'exposerait à d'autres sanctions américaines pour saper les processus et institutions démocratiques au Venezuela», a mis en garde M. Mnuchin.

Atteintes aux droits de l'homme

Le Trésor américain a également fustigé le régime Maduro pour ses «atteintes de grande ampleur aux droits de l'homme (...) une mauvaise gestion de l'économie et (...) une corruption érigée en système».

Le Venezuela était lundi plus divisé que jamais, au lendemain de l'élection dans le sang d'une Assemblée constituante à la main de M. Maduro, l'opposition majoritaire au Parlement assurant qu'elle continuerait à siéger.

Les Etats-Unis ont pris depuis longtemps fait et cause pour l'opposition vénézuélienne et ont imposé la semaine dernière des sanctions contre treize anciens et actuels responsables gouvernementaux. Le département d'Etat avait également ordonné jeudi aux familles de ses diplomates de quitter le pays.

Washington et Caracas, qui n'ont plus d'ambassadeurs respectifs depuis 2010 mais dont les relations s'étaient quelque peu améliorées à la fin du mandat de Barack Obama, conservent des liens économiques et commerciaux étroits, avant tout dans l'industrie pétrolière.

Dénonciation de Luisa Ortega

Par ailleurs, la procureure dissidente Luisa Ortega, devenue le visage de la contestation au Venezuela, a dénoncé lundi l«ambition dictatoriale» du président socialiste Nicolas Maduro et a refusé de reconnaître l'Assemblée constituante élue dimanche dans le sang.

«Je m'adresse au pays (...) pour refuser de reconnaître l'origine, le processus et le résultat présumé de la Constituante présidentielle amorale (...) Nous faisons face à une ambition dictatoriale», a déclaré Mme Ortega lors d'une conférence de presse, assurant que cette nouvelle institution n'avait «pas de légitimité». (afp/nxp)