Washington dit avoir tué un vétéran d'Al-Qaïda

Le Pentagone a annoncé mercredi avoir tué dans un bombardement en Syrie le 4 février Abou Hani al-Masri, un vétéran d'Al-Qaïda qui avait rejoint les rangs de l'organisation extrémiste dès les années 1980.

Al-Masri, tué dans la région d'Idleb, «avait des liens avec Oussama Ben Laden et Ayman al-Zawahiri», l'actuel chef d'Al-Qaïda, a indiqué dans un communiqué le porte-parole du Pentagone Jeff Davis.

«Il a supervisé la création et les opérations de nombreux camps d'Al-Qaïda en Afghanistan dans les années 1980 et 1990, où il a recruté, endoctriné, entraîné et équipé des milliers de terroristes qui se sont ensuite répandus dans la région et le monde», a affirmé Jeff Davis.

Le Pentagone a également revendiqué un autre bombardement la veille dans la région d'Idleb, qui a «tué 10 extrémistes dans un bâtiment utilisé comme un lieu de réunion» par le réseau djihadiste, .

Ere du soupçon entre les djihadistes

Les frappes américaines en Syrie se sont longtemps concentrées sur le groupe Etat islamique. Mais depuis quelques mois, les frappes visant Al-Qaïda se sont multipliées. Ces bombardements «désorganisent la capacité d'Al-Qaïda à planifier des attaques contre les Etats-Unis et leurs intérêts dans le monde», a indiqué Jeff Davis.

Selon le porte-parole, l'accélération des bombardements a ouvert une ère du soupçon entre les djihadistes eux-mêmes. «Ils doutent de plus en plus de la loyauté de leurs membres» et «la paranoïa» s'étend dans le réseau extrémiste, a affirmé Jeff Davis.

La province d'Idleb est en grande majorité aux mains de l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, Fateh al-Cham, qui a officiellement rompu avec sa maison-mère. Fateh al-Cham est allié à des groupes rebelles syriens.

Outre son activité en Afghanistan, Abou Hani al-Masri était selon le Pentagone l'un des fondateurs du groupe Jihad islamique égyptien. Ce groupe est «le premier groupe sunnite à avoir eu recours aux attaques suicide», a souligné Jeff Davis dans son communiqué. (AFP/nxp)