«Vous êtes une caricature dégoûtante du Président»

Le géant de la restauration rapide McDonald's s'est dit victime du piratage de son compte Twitter après l'apparition d'une violente diatribe contre le président Donald Trump.

«Vous êtes une caricature dégoûtante de Président, nous aimerions voir Barack Obama revenir, et vous avez des mains minuscules» pouvait-on lire sur le compte avant que le tweet ne soit très vite effacé. Ce tweet, posté ce jeudi sur le compte officiel de McDonald's (@McDonaldsCorp), a été partagé des milliers de fois sur Twitter avant de disparaître.

In fairness, Trump's hands make their regular cheeseburger look like a Big Mac.



(Actual deleted tweet from McDonalds this morning) pic.twitter.com/ymv3BaLIG9