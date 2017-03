Voici comment Ankara intimide les Turcs d’Allemagne

Le journaliste de «Die Welt» en prison

Correspondant en Turquie du quotidien allemand Die Welt, Deniz Yücel a été placé lundi en détention provisoire par un tribunal d’Istanbul, a indiqué le journal sur son site Internet. Sept journaux européens,

dont la Tribune de Genève et 24 heures, avaient publié jeudi un appel à la libération de ce journaliste.

Deniz Yücel est accusé par l’Etat turc de propagande terroriste et incitation à la haine. Cette nouvelle «est amère et décevante», a réagi la chancelière allemande, Angela Merkel, jugeant la mesure «excessivement dure» car Deniz Yücel s’était mis lui-même à la disposition de l’enquête.



Le journaliste germano-turc s’était rendu à la police le 14 février à Istanbul, selon Die Welt. Il était recherché en raison de ses articles sur le piratage de la messagerie électronique de Berat Albayrak, ministre de l’Energie et gendre du président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Les courriels piratés, publiés

en septembre, ont dévoilé

des pressions politiques du

gouvernement turc sur des médias et des stratégies de manipulation de l’opinion sur les réseaux sociaux. L’agence de presse Dogan, qui met en cause la couverture de la rébellion kurde par le journaliste, a noté que le consul général d’Allemagne à Istanbul, Georg Birgelen était présent lundi au tribunal.



Vendredi, 170 députés allemands avaient publié une lettre ouverte réclamant la libération «rapide» de Deniz Yücel. Le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, a estimé que l’affaire illustrait «de façon éclatante» les divergences entre les deux pays en ce qui concerne la liberté de la presse et la liberté d’opinion.

ATS