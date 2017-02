Violente tornade la Nouvelle-Orléans

Une tornade a fait une vingtaine de blessés et provoqué d'importants dégâts à La Nouvelle-Orléans et dans ses environs, mardi en Louisiane. De nombreux bâtiments ont été détruits, selon les services météorologiques.

La tempête a touché la ville du sud des Etats-Unis en début d'après-midi, vers 14h00 locales. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent la tornade balayant les rues et avenues, abattant des arbres, des lignes électriques et des habitations.

Le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, a proclamé l'état d'urgence. «Je n'ai jamais vu une dévastation d'une telle ampleur», a-t-il déclaré. «Quand on voit les dégâts du ciel, on est même surpris qu'il n'y ait pas plus de blessés et que personne n'ait perdu la vie.»

Près de 50'000 habitants de Louisiane ont été privés d'électricité, dont 10'000 habitants de La Nouvelle-Orléans. (ats/nxp)