Vingt-six braconniers arrêtés au Kenya

Développées par le WWF, les caméras thermiques ont été mises à disposition d'une unité mobile de gardiens armés du Maasaï Mara chargés de traquer les braconniers chassant notamment éléphants, rhinocéros ou pangolins pour leurs défenses en ivoire, cornes et écailles.

La technologie a également été installée dans un autre parc kényan dont le nom n'a pas été mentionné.

«Les braconniers ne peuvent plus utiliser la nuit pour s'enfuir et se cacher», s'est réjoui Colby Loucks, responsable des projets «Crime et Technologie» du WWF. «Cette technologie leur permet (aux gardiens) de traquer les braconniers 24 heures sur 24, jusqu'à un mile de distance (1,61 kilomètre), et même dans le noir le plus total».

En tout, 28 braconniers ont été arrêtés de nuit grâce à cette technologie, dont 26 au Maasaï Mara.

Espèces menacées

«Cette technologie est inestimable pour la surveillance de nuit», a assuré Brian Heath, directeur exécutif de la célèbre réserve, cité dans le communiqué du WWF. «Les trois dernières personnes arrêtées par notre équipe étaient totalement sidérées par la manière dont elles ont été détectées».

«D'habitude, ils s'échappent facilement lorsqu'une embuscade est montée, et ils ne sont pas détectés. Maintenant, leurs signatures (thermiques) sont détectées par la caméra thermique, et nous les attrapons», a-t-il ajouté.

Difficile à endiguer en Afrique en raison de l'immensité des espaces à surveiller, le braconnage menace d'extinction plusieurs espèces, dont la plus emblématique est l'éléphant. Ces dix dernières années, 110'000 pachydermes africains ont été tués, victimes du trafic, soit un quart de leur population actuelle.

Dans le futur, le WWF envisage d'installer cette technologie sur des drones de surveillance. Des tests ont débuté en octobre au Zimbabwe et au Malawi.

